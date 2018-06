„Ein kleines Päckchen wäre ein schönes Geschenk“

Nicht alle Menschen stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Ihre finanziellen Mittel reichen oftmals nur für das Nötigste zum Leben, Sonderwünsche und Geschenke zu Heiligabend sind tabu. Wer solchen bedürftigen Menschen helfen und ihnen zu Weihnachten eine Freude machen möchte, kann im Tafelladen kleine Päckchen abgeben.

„Das würde die Menschen bei uns sicher freuen“, sagt der Vorsitzende des Tettnanger Tafelladens, Michael Hagelstein, auf Anfrage der SZ und ergänzt: „Ich denke da an ein kleines Päckchen mit Kaffee, Honig und Weihnachtsbrötchen oder Christstollen.“ Vorstellen kann sich der Diakon auch einen kleinen Geschenkgutschein für den Einkauf von Fleisch, Wurst und Käse in einer Metzgerei. „Das wäre ein schönes Geschenk“, so Hagelstein. „Und es muss nicht teuer sein.“

Dass der Tafelladen am Rathaus seit zehn Jahren in der Montfortstadt fest etabliert ist, freut den Diakon. Genügend Grundnahrungsmittel für die bedürftigen Menschen aus Tettnang, Meckenbeuren, Neukirch und Umgebung vorrätig zu haben, ist jedoch nicht immer einfach. Deshalb sammeln die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel bei regionalen Geschäften. Auch die Aktion „Kauf eins mehr“, bei der Schulkinder vor Einkaufsmärkten um Lebensmittel bitten, ist überaus hilfreich, wie der Diakon dankbar versichert.

Kaffee und Tee fürs Fest

Trotz der zahlreichen Spenden ist weiterer Bedarf vorhanden. „Da der Tafelladen über die Feiertage nicht immer geöffnet hat, wollen unsere Kunden natürlich mehr einkaufen, um sich für die Feiertage einzudecken“, weiß Hagelstein aus Erfahrung. „Unverderbliche Grundnahrungsmittel wie Mehl, Nudeln, Reis, aber auch Milch, Butter, Honig, Käse und Wurst sind uns da immer willkommen. Und fürs Fest auch gerne Kaffee, Tee oder haltbar verpacktes Fleisch.“

Wenn nun auch noch Weihnachtspäckchen hinzukämen, wäre das eine besondere Bereicherung. „Abgeben könnte man solche Geschenke im Tafelladen am Dienstagvormittag von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 8 bis 8.45 Uhr“, ergänzt Hagelstein.

Gleichzeitig wirft der Vorsitzende einen Blick ins neue Jahr: „Die Not endet leider nicht an Weihnachten, sie ist auch in der kommenden Zeit präsent.“ Weshalb der Tafelladen dann ebenfalls auf Spenden angewiesen ist. „Wir sind dankbar für jedes Lebensmittel, das wir bekommen“, sagt Hagelstein. „Manchmal kommen Tettnanger bei uns vorbei und bringen eine Tasche voll mit Mehl, Gemüse und anderen Dingen. Das ist einfach schön. Denn jedes Stück zählt.“

Um die Annahme flexibel zu gestalten, hat der Tafelladen zusätzlich drei Spendenboxen in der Stadt aufgestellt. Sie stehen im Feneberg, im hinteren Bereich der St.-Gallus-Kirche und im evangelischen Gemeindezentrum.

Weitere Infos über den Tafelladen unter