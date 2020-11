Ein Jubiläum begleitet die Blutspende in Laimnau

Bei der Blutspende in Laimnau hat es vor Kurzem ein Jubiläum gegeben, wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilt. Ehren ließen sich die Blutspender Nummer 69999, 70 000 und 70001 mit jeweils einem kleinen Geschenkepaket.

Die Blutspende in Laimnau findet in der Regel alle drei Monate statt und dauert meist über zwei Tage. Pro Tag kommen durchschnittlich 200 Personen, um Blut zu spenden.

Seit der Corona-Pandemie muss zwar auf das beliebte warme Essen verzichtet werden – stattdessen werde den Spendenden ein Vesperpaket mitgegeben, in dem einige leckere Snacks und Getränke seien, heißt es in dem Pressebericht.

Zudem neu seit der Pandemie: Es müssen vorab online oder per Telefon Uhrzeiten reserviert werden, da immer nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig in der Halle sein darf. Trotz der Corona-Pandemie sei die Spendebereitschaft aber auf einem guten Niveau geblieben.

Kurze Infos zu den geehrten Personen:

69 999. Spenderin: Nicole Reiser. Sie spendet Blut, seit es in Laimnau Blutspendeaktionen gibt, denn sie wohnt hier im Ort und ist gerne dabei. Außerdem hat sie eine Blutgruppe, die häufig benötigt und gesucht wird.

70 000. Spender: Dietmar Feierabend. Er ist Erstspender und weiß noch gar nicht, was genau auf ihn zukommt. Er kommt aus Tettnang und hat Bluthochdruck, weshalb er immer wieder beim Aderlass war. Hier wurde das Blut entsorgt, deshalb möchte er als Blutspender nun „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, indem er etwas gegen seinen Bluthochdruck macht und gleichzeitig anderen helfen kann.

70 001. Spender: Martin Lehle. Es ist bereits seine 102. Spende, für ihn ist Blut zu spenden schon immer selbstverständlich. Alle sechs Wochen geht er Blut spenden, dabei ist ihm kein Weg zu weit: Er geht im gesamten Raum Bodensee-Oberschwabenkreis zum Blutspenden, oftmals gemeinsam mit Kollegen und Freunden. Obwohl er in Markdorf wohnt, war er auch schon mehrmals in Laimnau spenden.