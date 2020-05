Ein Internet-Marktplatz für Tettnang

Viele Menschen dürften die vergangenen Wochen genutzt haben, um zu Hause mal so richtig auszumisten. Aber wohin mit all den Dingen, die zu schade zum Wegwerfen sind? Auch das Schenkregal in der Anlaufstelle für Bürgerengagement bleibt vorerst weiterhin geschlossen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt. Mehrfach hat Melanie Friedrich von der Stadt Tettnang, die für das Projekt zuständig ist, bereits Anrufer vertrösten müssen. Doch sie kann jetzt eine Alternative empfehlen: Seit einigen Wochen gibt es einen Internet-Marktplatz für Tettnang, auf dem die Menschen ihre gut erhaltenen Sachen verkaufen oder verschenken können. Auf die Angebote können nur die Menschen zugreifen, die ebenfalls vor Ort wohnen. „Das Einstellen ist sehr viel einfacher und sicherer als bei ebay und Co“, findet Melanie Friedrich. Dazu muss auf dem Smartphone die kostenlose App von nebenan.de heruntergeladen werden. Die Plattform funktioniert genauso auch auf dem Computer über die Internetseite www.nebenan.de. Nach der Anmeldung wird die Adresse verifiziert. Damit ist sicher gestellt, dass nur „echte“ Menschen auf der Plattform unterwegs sind. Jeder kann seine Angebote und Gesuche hineineinstellen. Die Plattform bringt außerdem generell die Nachbarschaft auf digitalen Wegen zusammen – man kann sich kontaktieren, Gruppen gründen oder Veranstaltungen eintragen. Über 120 Menschen machen in Tettnang bereits mit und bieten zum Beispiel Spielgeräte oder eine Stereoanlage über die Plattform an.