Ein Herz für echte Blasmusik

Der Förderverein des Musikvereins Obereisenbach lädt am Samstag, 6. April, ab 20 Uhr Spitzenmusiker aus ganz Deutschland und Österreich zum „Bockbierfest der Blasmusik“ in die Obereisenbacher Mehrzweckhalle ein. Mit dabei sind Alpenblech und die Obermüller Musikanten, heißt es in einer Ankündigung.

Seit mehreren Jahren sind Alpenblech auf den Bühnen unterwegs. Sie stehen in Frack und Fliege auf wichtigen Podien der klassischen Musik, setzen als Solisten glänzende Akzente und gleichwohl schlägt ihr Herz für echte Blasmusik: für böhmisch-mährische Musik, Polka, Marsch und Walzer aus dem Alpenraum, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung weiter. Gelöst aus der dumpfen Festzeltkulisse, befreit von unnötiger Üppigkeit. Von der etwas anderen Blasmusik hatte Klaus Schwärzler, gebürtiger Allgäuer und derzeit Solo-Schlagzeuger am Tonhalle-Orchester in Zürich, sich von verschiedenen Gruppen inspirieren lassen. Böhmische Musik in Minimalbesetzung spiegelte seine lange gereiften persönlichen Vorstellungen von Blasmusik perfekt wieder. Im Frühjahr 2005 konnte er sie dann umsetzen in seinem Alpenblech. Mit engagierten Vollblutmusikanten pflegt die Formation seither Polka & Co. Bei aller akademischen Akribie, bei aller bläserischen Brillanz, steht die Spielfreude der sieben Musikanten im Vordergrund.

Die Obermüller Musikanten sind schon zum zweiten Mal in Obereisenbach. Sie stellen die aktuelle Stammkapelle des original Münchner Hofbräuhauses und werden von Max Obermüller aus Weyarn geleitet. In verschiedenen Besetzungen treten sie bei unterschiedlichsten Festformaten auf. Auf der urigen Holzbühne in der Musikantenschenke werden sie in der „Wirtshausmusi“ Besetzung gekonnt und virtuos den Abend ausklingen lassen. Fünf Musiker mit dem gewissen Verständnis von traditioneller Blasmusik und dennoch dem Kick, daraus ein Feuerwerk für jedes Gehör zu machen, heißt es in der Ankündigung weiter.