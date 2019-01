Ein Handball-Derby der speziellen Art

In der Tettnanger Carl-Gührer-Halle trifft am Samstag, 2. Februar, die Hippos – die dritte Herrenmannschaft der HSG Langenargen-Tettnang – in der Handball-Kreisliga B Bodensee auf die HSG-Zweite. Anpfiff zum vereinsinternen Zweikampf ist laut Vorschau um 20 Uhr. Beide Teams kennen sich sehr gut, zumal mit Ralf Zeinar und Thomas Häufle die beiden Trainer der zweiten HSG-Mannschaft fester Bestandteil der Hippos sind. Das Hinspiel konnten die Hippos klar für sich entscheiden. Doch hat sich das Perspektiv-Team seither weiterentwickelt und in den nachfolgenden Spielen gesteigert.