Ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt

Tettnang (sz) - Durch eine starke Leistung im vorletzten Heimspiel der Landesligasaison hat die SG Argental die Gäste aus Neuffen mit 30:22 (16:13) und sich somit zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt gesichert..

Gegen den Tabellenvierten wollten die Argentalerinnen nochmals alles geben, um dem Nichtabstieg näher zu kommen. Dementsprechend startete die SGA gut in die Partie. Die Abwehr stand kompakt, sodass Neuffen sich schwer tat, gute Torchancen herauszuspielen. Und im Angriff kam Argental durch viel Bewegung zum Abschluss, auf beide SGA-Torhüterinnen war verlass.

Nach zehn Minuten führten die Gastgeberinnen 7:4 und erhöhten achten Minuten später sogar auf 12:6. Nach einer Auszeit durch Neuffen netzte die Mannschaft den Ball viermal in Folge im gegnerischen Tor unter und verkürzte so auf 12:10. In dieser Phase waren die Gastgeberinnen zu unkonzentriert, weswegen Trainer Uwe Bittenbinder ebenfalls eine Auszeit nahm. Daraufhin fing sich die Mannschaft wieder, beim Spielstand von 16:13 ging es in die Pause.

Vorentscheidender Fünf-Tore-Lauf

In der 34. Minute kamen die Neufenerinnen nochmals auf zwei Tore heran (19:17, SGA). Doch die Euforie der Gäste machten die Argentälerinnen wenig später zunichte: Ab der 40. Minute hatten die Bittenbinder-Handballerinnen einen Fünf-Tore-Lauf und führten zehn Minuten vor Schluss mit 28:20. Auch eine Auszeit der Gäste brachte nicht mehr den gewünschten Effekt.

Die SG Argental wechselte munter die Spielerinnen durch, sodass jede zum Einsatz kam. In der Schlussphase war es die an dem Tag gut aufgelegte Cathrin Müller, die die Würfe der Gäste entschärfte. Vorne im Angriff waren es Janina Hirscher, Katharina Stellmacher, Lisa Liss und Anna Otto, die den Ball zum 30:22 Endstand im Neuffener Tor unterbrachten.

In der Tabelle der Handball-Landesliga steht die SG Argental nach dem Spielwochenende mit 18:20 Punkten auf dem siebten Rang. Nächster Gegner am kommenden Sonntag (31. März, Anwurf 18 Uhr) ist der TV Gerhausen.