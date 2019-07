Ein Gottesdienst von Frauen für Frauen

Der katholische Frauenbund lädt für Freitag, 19. Juli, zu einem Gottesdienst zum Thema „Dem Leben lauschen“ in die St.-Gallus-Kirche ein. Der Gottesdienst wurde inhaltlich von Frauen für Frauen vorbereitet und wird auch von Frauen gestaltet.

Durch spirituelle Elemente, besondere Musik, meditative Stille und kreative Auslegung des Evangeliums möchte diese besondere Liturgie Frauen ansprechen, die auf der Suche nach einem Weg sind, ihrem Glauben neue Impulse zu geben. Das Vorbereitungsteam versucht, mit den Themen, den Texten und Liedern den Lebenssituationen von Frauen möglichst nahezukommen und diese im Glauben zu deuten. Harfenspiel und eine kleine Frauen-Band setzen dabei musikalische Akzente. Ein kurzer Aufenthalt im Freien rund um die Kirche, um „dem Leben draußen zu lauschen“, gehört auch zum Ablauf dieses Gottesdienstes. Nach der Liturgie gibt es die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss und Getränk vor oder im Gemeindezentrum miteinander ins Gespräch zu kommen.

Diese besonderen Gottesdienste gibt es auch in anderen Regionen der Diözese. Sie werden von der Landfrauenvereinigung im katholischen Frauenbund getragen. Der nächste in dieser Reihe findet im Oktober in St. Maria in Meckenbeuren statt.