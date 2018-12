Ein Daumen für die erste Kerze

Zwei Tage nach dem Weihnachtskonzert des Montfort-Gymnasiums hat auch die Realschule Tettnang in einem stimmungsvollen Weihnachtskonzert gezeigt, mit welchem Einsatz und welcher Freude dort gesungen und musiziert wird.

In der gesteckt vollen Schlosskirche mussten hinten noch einige Zuhörer stehen, als Matthias Johler mit einem ruhigen Vorspiel am Piano ins Konzert einstimmte. Langsam kamen vier kleine Solisten, dann die ganze Klasse 5d zum Altar. Erst verhalten, dann immer kräftiger sangen sie „Stell ein Licht vor die Tür“. Es waren ganz aktuelle Texte, geprägt von Erfahrungen, die jeder macht: „Nimm dir Zeit für das, was wichtig ist, entdecke, wer du bist...“. Eine Besonderheit ist es, dass Margit Widmann, die alle Chöre der Schule leitet, immer auch solistisch singen lässt, dass das Mikrofon oft die ganze erste Reihe entlangwandert und jede und jeder ermutigt wird, der eigenen Stimme zu vertrauen. Mit intensiven Mundbewegungen sang sie ihren Sängern lautlos vor und mit erhobenem Daumen und Luftküsschen belohnte sie ihre Leistung, auch beim Lied zum Advent, bei dem sich nacheinander ein bis vier Finger erhoben.

Stolz sein durften auch die „Solosänger“, die Matthias Johler zu einem kleinen, feinen Gesangsensemble herangebildet hat – eine Besonderheit der Realschule. Fünf Mädchen waren es diesmal, die mehrstimmig anspruchsvolle Lieder präsentierten. Spannend war, wie in Fred Bocks „Peace, Peace“ das Friedenslied und „Silent Night“ erst einzeln erklangen und dann zusammengeführt wurden.

Schöne Adventslieder hatte auch der Chor der Klassen fünf und sechs einstudiert. Wieder wanderten die Mikros durch die Reihe, lebhaft sang der Chor das „Winterlargo“ nach Vivaldi, Kurt Mikulas Version vom Weihnachtsgeschehen und schloss mit einem herzhaften „Fröhliche Weihnacht überall“.

Von der Empore spielte wieder das Schulorchester der Klassen 7 bis 10 unter der Leitung von Carolin Traut. Hatte es zuerst mit sattem Klang den alten Choral „Adeste fideles“ in den Raum strömen lassen, war es nun Cameron Thomaz‘ „See you again“ in schönem Alternieren und Miteinander von Holz- und Blechbläsern, gestützt von Drums. Noch zweimal meldete sich das Orchester, brachte mit einem besinnlichen „Irish Dream“ und einem feierlichen Ausklang Farbe in den Chorgesang.

Nach einer weiteren Einlage der Solosängerinnen kam zuletzt der große Chor der siebten bis zehnten Klassen zum Altar. Schön, dass auch schon Bassstimmen mit den hellen Mädchenstimmen kontrastierten, wie in Klaus Heinzmanns Lied „Die Nacht“, das von den Hirten und Engeln in der Weihnachtsnacht erzählte. Flott und dynamisch sangen die Jugendlichen das „We wish you a merry Christmas“ und zuletzt das Spiritual „This little light of mine“. Herzlich dankte Schulleiter Jürgen Stohr allen Beteiligten für das Konzert, das traditionell mit einem gemeinsam Lied, diesmal „Tochter Zion“, zu Ende ging.