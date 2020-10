Ein Corona-Sommer zwischen Normalität und Ausnahmezustand

Lange Zeit sah es in diesem Jahr danach aus, als würde diese Szenerie nicht zur Realität werden: Gemeinsam mit Touristen aus Frankreich, Italien, der Schweiz und Deutschland sitze ich in einem Hostel in Lissabon. Es ist einer der ersten Orte, den ich auf meiner Europareise besuche. In den nächsten Wochen wird es mich noch nach Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland verschlagen. Fünf Länder in anderthalb Monaten – knapp 4000 Zugkilometer. In einem Sommer, der sich so grundlegend von denen in der Vergangenheit unterscheidet – und an einem Ort wie diesem doch so wirkt wie jeder andere Sommer.

Ich, Johannes Kienzler, bin gebürtiger Tettnanger und schreibe seit gut zwei Jahren als freier Mitarbeiter für die „Schwäbische Zeitung“. Diese Reise habe ich lange geplant und ich bin dankbar dafür, dass ich ein Europa erleben darf, das wohl nie wieder so sein wird wie in diesem Jahr. So führt mich meine Route durch Länder zwischen Ausnahmezustand und Normalität.

In Madrid etwa scheint die Lebensfreude der Spanier allmählich zurückzukehren, nachdem man im Frühjahr einen der striktesten Lockdowns in ganz Europa hatte durchstehen müssen. Auf den Straßen herrscht die übliche Geschäftigkeit und in den Parks der Stadt treffen sich die Menschen, um die letzten Sonnenstunden des Tages zu genießen.

Dasselbe Bild zeigt sich mir einige Tage später in Toulouse und Montpellier, in deren verwinkelten Altstädten sich ein Café an das nächste reiht. Die Menschen treffen ihre Freunde wieder und sie lachen zusammen. Verfolgt man die aktuell rasant steigenden Corona-Neuinfektionszahlen, bleibt allerdings zu hoffen, dass sie dafür nicht allzu teuer bezahlen müssen.

Nach meinen Besuchen in Spanien und Frankreich reise ich gegen Ende August weiter nach Italien. Nach einigen Tagen in Turin fahre ich hinab in die Region Ligurien, wo es deutlich touristischer wird. Denn obwohl Italien wie kaum ein anderes Land von der Corona-Pandemie betroffen war, ist es im Moment eines der letzten Nicht–Risikogebiete auf der langen Liste des RKI. In meinem Hostel verbringe ich Zeit mit Menschen aus sechs verschiedenen Ländern. Reisende, die Cinque Terre zu einem bunten, multikulturellen und interessanten Küstenabschnitt machen – und im starken Kontrast stehen zu Menschen wie Nathan, den ich ebenfalls in Italien kennenlerne. Der 28-jährige Australier, der bis zu diesem Sommer in London gearbeitet hat, sieht für sich wenig Anreize, zurück nach Hause zu fliegen, da er gehört hat, dass die Restriktionen in seiner Heimatstadt Melbourne sehr streng seien und er die Reisefreiheit in Europa, die zum Zeitpunkt unseres Treffens noch uneingeschränkter ist als heute, zu schätzen weiß. Da nicht klar ist, wann er Australien nach einer Rückkehr wieder verlassen könnte, plant er, in den kommenden ein bis zwei Jahren weiterhin in Europa zu bleiben. Einen längeren Aufenthalt in der Ferne legt auch ein Argentinier ein, mit dem ich zu Beginn meiner Reise an der Algarve in Portugal spreche. Er reist seit nunmehr sechs Monaten durch Europa – mit offenem Ende.

Auch das ist der Sommer 2020. Während die einen es genießen, nach einer Zeit der Einschränkungen und Ungewissheit wieder Urlaub machen und ein Stück weit Normalität genießen zu können, werden andere mehr oder weniger zum Reisen gezwungen – sei es, weil sie keinen Sinn darin sehen, zurückzukehren oder weil sie keinen passenden Flug in die Heimat finden.

Allem Ärger zum Trotz gibt es aber sicherlich schlimmere Orte, an denen man stranden kann, als Europa. Ganz besonders deutlich wird einem das zum Beispiel in Alfama, dem ältesten Stadtviertel Lissabons, in dessen engen Gassen viele Hauswände mit imposanten Malereien verziert sind. Oder auf der „Basilica de Superga“ in den Hügeln über Turin. Eines der beliebtesten Touristenziele der Stadt, das meine Begleitung und ich an diesem Tag fast für uns allein haben – Sie wissen schon, Corona.

Besichtigt man in diesen Wochen die Sehenswürdigkeiten Südeuropas, vergisst man beinahe, dass dies keine gewöhnlichen Zeiten sind. Zumal die pandemiebedingten Sicherheitsmaßnahmen bis zur italienischen Grenze gar nicht so einschneidend sind, wie man vielleicht denkt. Abgesehen von der üblichen Maskenpflicht, teils auch im Freien, dem obligatorischen Händedesinfizieren beim Betreten öffentlicher Gebäude und Hostelzimmern, in denen jedes zweite Bett leer bleibt, wirkt die Szenerie oftmals erstaunlich normal.

Dass sich Europa verändert hat, bemerke ich aber an der französisch-italienischen Grenze, wo es erstmals auf meiner Reise eine Einreisekontrolle gibt. Im Zug wird ein Fiebertest durchgeführt, den ich mit einer Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius erfolgreich bestehe. Anschließend fülle ich ein Einreiseformular mit meinen Kontaktdaten und meinen geplanten Reisezielen aus.

Ein ähnliches Formular ist auch für die Einreise nach Griechenland erforderlich, die ein wenig anders verläuft als erwartet. Einen Tag vor meiner geplanten Überfahrt werden nämlich alle Fährverbindungen zwischen Italien und Korfu gekappt – angeblich, weil auf dem letzten Schiff nur ein einziger Passagier mitgefahren ist. Dies zwingt mich und einige andere Passagiere zu einem Zwischenstopp in Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands, wo ich nun nachts im schwummrigen Licht eines improvisierten Freilichtlabors, bestehend aus drei Stühlen, einem Schreibtisch und ein wenig Laborequipment, sitze, um einen Corona-Test zu machen. Alles wirkt ein wenig hektisch, es wird viel gebrüllt und gestikuliert – die Umsetzung der neuen Auflagen scheint noch schwerzufallen, dabei sind wir in unserer Gruppe gerade mal zu fünft. Uns wird ein Abstrich der Zunge genommen. Würde jemand von uns positiv getestet werden, würde er eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten. Dazu kommt es aber glücklicherweise nicht, weshalb ich die letzten Tage meiner Reise auf Korfu noch unbeschwert genießen kann.

In dem kleinen Dorf, in dem ich nächtige, habe ich Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen. Das Europa, das ich erlebt habe, ist ein besonderes gewesen. Und dennoch hoffe ich, dass wir unseren Heimatkontinent in naher Zukunft wieder unter normalen Umständen bereisen werden können. Dass Europa wieder zu einem Ort ohne Einreisekontrollen und mit offenen Grenzen wird. Denn das ist, wofür unsere Heimat steht.