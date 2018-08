„Ein Brot backt sich nicht von allein!“

Wo kommen unsere Lebensmittel her? Was für Arbeit steckt in ihrer Herstellung und welche Fähigkeiten braucht es, um eigene Brötchen zu backen? Einen Blick hinter die Kulissen der Bäckerei Bär haben am vergangenen Montag fünfzehn Kinder im Rahmen der Tettnanger Ferienprogramme erhalten.

Der Vormittag startete mit einer Willkommensrunde, in der Hansjörg Bär seinen Schützlingen einen Einblick in den Arbeitsalltag seiner Bäckerei gab. Angefangen beim frühen Arbeitsbeginn um drei Uhr in der Früh, bis hin zum Verkauf der fertigen Brötchen.

„Es ist uns wichtig, dass die Kinder mit verschiedenen Teigwaren in Berührung kommen.“, erklärt sein Sohn Tobias Bär, der mittlerweile die Geschäftsführung übernommen hat. „Wir backen mit ihnen unsere ‚Signature Produkte‘, also die Waren, für die unsere Bäckerei bekannt ist und die die Kinder auch selber kennen.“

Dazu zählen neben Vollkorn-, Mohn- und Sesamwecken auch die hauseigenen Farmerseelen mit Karotten- und Maisstückchen. Oder die, aus einem Plunderblätterteig hergestellten Nusshörnchen, eines der meisten verkauften Produkte der Bäckerei.

„Wir versuchen möglichst nah an unsere Rohstoffe ranzukommen.“, so Tobias Bär weiter. „Unser Mehl stammt von Mühlen in Neukirch und Ailingen. Unsere Zulieferer kommen unter anderem aus Kulmbach und Ulm. Die Qualität steht im Vordergrund und das macht eine kleine Handwerksbäckerei, wie unsere aus.“

Was er und sein Vater den Kindern beibringen wollen? „Wir wollen ihnen zeigen, wo ihr Essen herkommt und welche Arbeit dahintersteckt. Die Kinder sollen lernen, ihre Lebensmittel wertzuschätzen und sehen, dass sich ein Brot nicht von alleine backt.“

15 bis 20 Besuchergruppen kommen pro Jahr

Für die Bäckerei Bär, die seit 1768 besteht, sei es eine Verantwortung die Produktion für den Nachwuchs zu öffnen. Und für Hansjörg Bär auch nach vielen Jahren noch immer eine Herzenssache, wie sein Sohn verrät.

15 bis 20 Kindergarten- und Schulgruppen besuchen die Bäckerei jedes Jahr. Bei den Tettnanger Ferienprogrammen sind sie allerdings das erste Mal vertreten.

„Das Backen hat mir am meisten Spaß gemacht“, erzählte der achtjährige Paul. „Dass man dabei Schürze und Bäckermütze trägt, wusste ich davor nicht.“ Dem sechsjährigen Timo und der neunjährigen Mia gefiel es, vom süßen Teig der Nusshörnchen zu naschen. „Ich habe gelernt, dass man seine Hände vor dem Backen mit Mehl einreibt“, ergänzte Timo. „Dann bleibt der Teig nicht an den Finger kleben.“

Am Ende eines Vormittags voller neuer Eindrücke durften die Kinder schließlich ihre selbstgebackenen Lebensmittel mit nach Hause nehmen.