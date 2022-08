Ein Blick hinter die Kulissen der Volksbank

Bei der Berufsorientierung „wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) hat die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang am Donnerstagnachmittag ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler geöffnet. Die Sommerferienaktion der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) unterstützt Jugendliche bei der Berufsorientierung, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Marion Vieira, Ausbildungsleiterin der Volksbank, nahm die jungen Gäste in Empfang. Nach der Begrüßung stellten einige Auszubildende der Bank ihre Ausbildungsberufe Bankkaufmann/Bankkauffrau sowie das Duale Studium vor und berichteten aus ihrem Azubialltag. „Abwechslungsreich und nicht so zahlenlastig wie man vermutet, ist die Ausbildung bei der Bank“, warben sie für ihr Unternehmen. Neben fachbezogenen Weiterbildungen gebe es während der Ausbildung auch die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. Sehr beliebt sei auch die jährliche Einführungswoche mit einem Hüttenaufenthalt für die Teambildung und das Kennenlernen aller Auszubildenden. Anschließend durften sich die Jugendlichen bei einem Rundgang durch die Bank die verschiedenen Arbeitsbereiche und Abteilungen ansehen. Sogar der Wunsch nach einem Blick hinter die zwei Tonnen schwere Tresortür der Bank wurde erfüllt. Für das Ausbildungs- und Studienjahr 2023 hat die Volksbank noch freie Ausbildungsplätze. Weitere Infos gibt es unter: volksbank-fntt.de/ausbildung