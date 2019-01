Ein besonderer Marktstand

Wann immer Helmut „Helmi“ Schmid aus Bux bei Scheidegg seinen Stand aufgebaut hat, gibt es eine Warteschlange. Das mag an seinem Angebot liegen. Neben Räucher- und Brotwaren bietet Schmid feine, naturreine Käse, überwiegend aus seiner Nachbarschaft im Bregenzer Wald oder Westallgäu und von einer besonderen Qualität, wie Heumilch-, Schaf- oder Ziegenkäse. „Das Warten macht überhaupt nichts“, sagt eine Kundin, „ich lerne beim Warten immer Leute kennen – oder man plauscht mit Bekannten“.

Ein Tettnanger Kunde ergänzt: „Oder man lässt sich unterhalten, der Helmi hat immer was zu erzählen.“ Eine dritte Kundin bemerkt, sie komme extra aus Meckenbeuren, denn die anstehenden Menschen zeigten ja schon, hier gebe es besondere Qualität. Die erste Kundin spielt inzwischen mit Helmut das Wiegespiel, wer wohl mit der Grammzahl am dichtesten dran ist. Helmut gewinnt und freut sich, dass er auf den Punkt genau 305 Gramm geschätzt hat und grübelt: „mein schwerster Käse“.

Emsig schwingt Schmid seine breite Käseklinge, sucht nach Walnussbrot, einem Vollkornklotz oder Vinschgauern. Die Kundschaft hat bestimmte Wünsche – und ist leicht enttäuscht, wenn die nicht erfüllt werden können, gerade bei Käse. Helmi kann das meistens weg lächeln, wobei er sagt: „Ich nehme meine Kundschaft schon ernst – biete immer gerne etwas Besonderes – auch von Reisen nach Italien, Frankreich oder in die Schweiz und garantiere für die Qualität“.

Mancher Käse, Bio-Kaminwurzen oder Salami sind oft schnell vergriffen. Helmis Geschäftskonzept beruht auf dem Prinzip „Bestes aus der Gegend“. Das heißt bei Schmid vorwiegend rund um Scheidegg. Er bezieht ausgesuchten Käse aus Sennereien im Umkreis, Produkte von Kleinbetrieben, Almen und Bauernhöfen aus Böserscheidegg, Bremenried, Schönegg im Allgäu oder Lutzenreute, Hilkat, Bezau, Krumbach und Doren im Bregenzerwald.

Tettnang und der Markt

Helmut Schmid ist beständig beim Tettnanger Wochenmarktes dabei. „Vom ersten Markttag an, seit 2000, habe ich den Stand“, berichtet er. Seine Stammkundschaft habe er im Laufe der Jahre aufbauen können. Anderswo habe er es schon mal getestet, aber das sei kein Vergleich, wie Schmid betont: „Tettnang des isch wie drhoim“.

Andererseits hat Schmid noch weitere Eisen im Feuer. Das ist fast wörtlich zu nehmen, denn eigentlich hat der Händler von Käse, Geräuchertem und Brot von den Bergen Goldschmied gelernt, wie sein Vater. Der Senior war als Goldschmied in Friedrichshafen tätig. Schmid erzählt nicht ohne Stolz: „Die Häfler Bürgermeisterkette, die hat mein Vater komplett gefertigt“.

Helmut Schmids Lebenslauf verlief wohl zuweilen recht bunt. Mit seiner ersten Frau hatte er in den 1990er Jahren ein Geschäft in Lindau. Die Ehe ging in die Brüche, das Unternehmen hat der dann auch verlassen und eines Tages: „Ende der Fahnenstange – ich bin für drei Jahre nach Madagaskar ausgewandert“. Nach einigen Problemen dort, mit Land und Behörden kam Schmid schließlich wieder zurück und fing einmal mehr von vorne an. Er versuchte sich als Drehbuchautor und auf anderen Gebieten. Freunde aus dem Argental hätten ihm schließlich geraten, es doch mal auf dem Tettnanger Wochenmarkt zu probieren. Bis heute helfen ihm beim Auf- und Abbau Tettnanger Freunde. Beim Verkauf steht ihm gelegentlich seine Lebensgefährtin Vera Seiser zur Seite, von der Schmid sagt: „Mein Glücksfall seit 2001 – und auf den Reisen immer mit dabei.“

Reisen und Soziales

Manchmal hat Schmid an seinem Stand ein Foto von seinen Reisebegegnungen aus Afrika, Asien oder Südamerika hängen. Auch sammelt er immer direkt für einen guten Zweck, meist bei einem seiner Reiseziele. Unterwegs war er viel, weltweit – und kürzlich erst in Nepal, Myanmar, Laos und Thailand. „Mein Reisepass von 2010 ist schon wieder voll“, lacht er und erzählt von seiner Suche nach entlegenen Orten, von denen er Interessantes in alle Variationen berichten kann. „Seit einem Zwischenfall mit Dschungel und Einbaum bin ich gerüstet“, erzählt Schmid. Seit einem unfreiwilligen Bad habe er Dinge wie Mobilfunktelefon, Fotoapparat und Brieftasche in der wasserdichten Ausführung. Er schätzt es, in der Natur zu sein, die Menschen vor Ort kennen zu lernen, Naturerlebnisse vom Urwald bis zum Hochgebirge. Seine weitesten und längsten Reisen führten ihn auch ins indonesische Papua Neuguinea oder an den afrikanischen Okavango. Und was Ökologie, Naturschutz oder Hilfe für Entwicklungsländer angeht, hat der Händler stets ein offenes Ohr.

Die Tettnanger wissen, warum der Sennerei-Stand dann schon mal einen bis drei Monate nicht auf dem Wochenmarkt steht. Doch die Kunden zeigen Verständnis: „Ich finde es klasse, dass sich Helmut die Zeit nimmt“, sagt eine Tettnangerin, auch wenn man sich besonders freue, dass er dann wieder da sei.

Neues Jahr - neue Perspektiven

Dass Schmid Jahrgang 1954 ist, sieht man ihm nicht an – und er hat noch viele Ideen. In der Entwicklungsphase sei gerade ein Service-Projekt zusammen mit Tochter Amelie, in dem es um besondere Bestattungszeremonien oder Naturbestattungen gehe, ist zu erfahren. Ansonsten hofft Schmid, weiterhin zweimal im Monat seine Stammkunden und neue Interessenten auf dem Tettnanger Wochenmarkt zu treffen.