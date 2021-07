Ehrungen und Glückwünsche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als gut gewählter Termin erwies sich der vergangene Donnerstagabend für die 193. Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Tettnang e.V. auf dem Vorplatz beim TSV Vereinsheim im Ried, zu der die Vorstandschaft die aktiven Mitglieder und Fördermitglieder eingeladen hatte.

Der 1. Vorsitzende Manfred Weißenrieder eröffnete die ordentliche Jahreshauptversammlung und begrüßte mit Freude die zahlreich erschienenen Mitglieder. Nachdem die ordnungsgemäße Sitzungseinladung und Beschlussfähigkeit festgestellt war, galt ein besonderes Augenmerk dem Tagesordnungspunkt Ehrungen. Die vereinsinterne Ehrung galt zunächst fünf aktiven Sängerinnen und Sängern für 10 Jahre (Jutta Spieß), 20 Jahre (Johanna Wagner und Franz Hillebrand) und sogar 40 Jahre (Astrid Plavec und Bruno Ruetz) für Singen im Chor und engagierte Mitarbeit im Verein mit eigens von Sabine Kees gefertigten Urkunden des Liederkranzes. Der Vorsitzende übermittelte an die für 20 und 40 Jahre geehrten Sänger und Sängerinnen zudem die Glückwünsche des Oberschwäbischen Chorverbandes, verbunden mit dem Dank und der Anerkennung für ihre Treue zum Chorgesang und überreichte die entsprechenden OCV-Urkunden mit Ehrennadel.

Vorausgegangen waren noch die Vereinsglückwünsche zu den 70., 75. und 80. Geburtstagen, nachdem diese pandemiebedingt nicht im Rahmen der – ausgefallenen – Chorproben in 2020 und 2021 gefeiert werden konnten. Die 2. Vorsitzende, Monika Strein, überreichte jeweils ein kleines Präsent mit Blumengruß.

Diesen Ehrungen schloss sich das Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder an.

Manfred Weißenrieder führte die Tagesordnung weiter mit dem Aufruf der Jahresberichte. Er hielt Rückblick auf das Jahr 2020, das sich im wesentlichen auf Chorproben im 1. Vierteljahr begrenzte. Dankbarkeit und Freude äußerte die Sängerschar, dass trotz Coronaeinschränkungen ein gut besuchter „Abstands“-Sommerhock im Hof von Fanny Birkle ermöglicht werden konnte. Trotz Lockdown wurde darüber hinaus das Vereinsleben lebhaft gestaltet. Großes Lob und Dank zollte der Vorsitzende deshalb Martin Kaifler, der in dieser chorlosen Zeit jeden Mittwoch aufgenommene Liedtitel (aufbereitet von Bruno Ruetz) aus vergangen Konzerten an die Chormitglieder per Mail versandte. Der Dank galt auch Chorleiter Andreas Kiraly, der Klavierbegleitungen für einzelne Stimmlagen erarbeitete, die die Sänger/innen zum Einstudieren eines neuen Liedes motivierten.