Ehrungen für die Feuerwehrleute

32 Beförderungen hat es am Samstag bei der Jahreshauptversammlung der Tettnanger Freiwilligen Feuerwehr im Kau gegeben. Das Überreichen der Urkunden in der Seldner-Halle und der Schulterklappenwechsel wurden so zur Teamarbeit.Die neuen Rangabzeichen wurden vergeben für elf Feuerwehrmänner, acht Oberfeuerwehrmänner, eine Oberfeuerwehrfrau, sechs Hauptfeuerwehrmänner und eine Hauptfeuerwehrfrau, zwei Hauptlöschmeister, einen Oberlöschmeister und zwei Brandmeister.

Ganz besonders geehrt wurde bei der Hauptversammlung Rudolf Stohr. Er ist seit 60 Jahren bei der Tettnanger Feuerwehr dabei – und bis heute als Leiter der Altersabteilung Tettnang tätig. Das goldene Ehrenzeichen für den 40-jährigen Feuerwehrdienst konnten Eugen Gierer, Michael Stopper, Jürgen Sauter, Markus Spohn, Martin Hillebrand, Ottmar Hagg, Eugen Rittler und Herbert Ott in Empfang nehmen. Für den 25-jährigen Dienst bekamen das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber Daniela Vetter-Lanz, Robert Pies und Manuel Hotz. Für 15 Jahre gab es gleich 26-mal das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang. Übergeben haben Urkunden und Orden Bürgermeister Bruno Walter und Feuerwehrkommandant Konrad Wolf. Für den Kreisfeuerwehrverband verlieh dessen stellvertretender Vorsitzender Klaus Dannecker das bronzene Ehrenkreuz des Verbandes für besondere Dienste an Carola Bucher, erste bis heute aktive Tettnanger Feuerwehrfrau und Hans Vetter, langjähriger ehrenamtlicher Geräte- und Zeugwart.