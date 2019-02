„Ehrenamtliche verleihen Schwung und Leichtigkeit“

Die vielen Ehrenamtlichen und Kooperationspartner, die sich auf unterschiedliche Weise im Haus St. Johann engagieren, sind zu Beginn des neuen Jahres wieder zu einem Dankes- und Würdigungsabend zusammengekommen. In seiner Dankesrede entnahm Einrichtungsleiter Norbert Schuster Symbole aus seinem Schatzkästchen, die für das Engagement der Ehrenamtlichen stehen, zum Beispiel einen Luftballon: „Sie sind wie ein Luftballon, der unserem Leben im St. Johann Leichtigkeit und Schwung verleiht.“ Dies teilt die Leitung der Einrichtung in einem Presseschreiben mit. Bürgermeister Bruno Walter hob in seiner Ansprache hervor, dass die Ehrenamtlichen den Bewohnern das schenken, was heute alle nötig hätten: Lebensfreude, Zeit und Liebe.

Agathe Schmid trug aus ihrem Repertoire zwei extra für den Abend verfasste Gedichte vor. In ihrem Gedicht „Ehrenamt“ ging sie auf die unterschiedlichen Einsatzfelder im Haus St. Johann ein, um dann mit der Feststellung zu enden: „So ein Ehrenamt, das muss man pflegen. Für Sankt Johann ein großer Segen.“ Paula Schurer erfreute die Zuhörer mit ihrem Gedicht vom alten Brunnen.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Felix Gasper am Marimbafon. Gasper war selbst jahrelang an Wochenenden im Haus St. Johann ehrenamtlich tätig, und so freuten sich die Teilnehmer, ihn jetzt auch einmal auf seinem Instrument in St. Johann spielen zu hören und zu sehen. Gasper zog mit seiner dynamischen Spielfreude und Virtuosität die Zuhörer in seinen Bann.

Beim anschließenden festlichen Abendessen konnten sich die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter noch rege austauschen.