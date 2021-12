Ehrenamtliche erhalten Basiswissen an der Akademie Schloss Liebenau

Sie schenken das Wertvollste, was sie haben: Zeit. Rund 2200 freiwillig Engagierte sind in der Stiftung Liebenau in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig – sei es in den Häusern der Pflege oder bei Menschen mit Behinderungen. Nun hat die Akademie Schloss Liebenau, die zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für den sozialen Bereich anbietet, ein Programm speziell für Ehrenamtliche entwickelt.

Vermittelt wird laut Mitteilung zum Beispiel Basiswissen über Autismus-Spektrum-Störungen, Epilepsie oder Demenzerkrankungen. Auch präventive Angebote sind im Programm: zum Beispiel zu sexueller Gewalt, die zunächst einmal erkannt werden muss, bevor gehandelt wird. Außerdem gibt es einen Kurs, der sich ganz den digitalen Medien und ihren Herausforderungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen widmet.

Das Programm für Ehrenamtliche ist auf der Webseite der Stiftung Liebenau unter www.stiftung-liebenau.de im Menüpunkt „Akademie“ zu finden.