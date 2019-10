Egon Gsell und Helga Kramer sind seit 45 Jahren dabei

In feierlichem Rahmen sind 18 Jubilare der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang für ihre jahrzehntelange Treue von allen vier Vorstandsmitgliedern geehrt worden. Diese würdigten die zu Ehrenden, das hohe Engagement und die Verbundenheit der Jubilare zur Bank. „Ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen sind für unser Unternehmen sehr wertvoll“, so Vorstandsvorsitzender Jürgen Strohmaier. Eine so lange Betriebszugehörigkeit sei keine Selbstverständlichkeit.

Der Vorstand ehrte Egon Gsell und Helga Kramer für 45 Jahre Betriebszughörigkeit. Auf stolze 40 Jahre Volksbank konnten dieses Jahr zwei Mitarbeiter der Bank zurückblicken, die ebenfalls seit ihrer Bankausbildung bei der Volksbank tätig sind: Siegmund Reiser und Josef Rinderer Helga Kramer und Siegmund Reiser befinden sich seit kurzem in der Altersteilzeit. Bereits seit 25 Jahren arbeiten Susanne Ambs, Uwe Barkmann, Roswitha Bentele, Stefanie Huss, Melanie Julitz, Peter Moosbrugger, Gabriele Müller und Annette Schindling bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang.

Ihr zehnjähriges Jubiläum feiern in diesem Jahr Karin Feuerstein-Treiß, Lara Michalski, Marco Ott, Stefanie Schumacher, Andrea Stähle und Monika Vollmer.