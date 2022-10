Egidio „Juke“ Ingala & The Jacknives spielen im Flieger

Die italienische Bluesband Egidio „Juke“ Ingala & The Jacknives spielen am Samstag, 29. Oktober, im Flieger in Tettnang. Los geht’s ab 20 Uhr. Opener wird Matthias „Matze“ Brugger solo sein.

„Old School Blues with the Swingin’ Feel“ mit Egidio „Juke“ Ingala & The Jacknives war viele Jahre die bekannteste italienische Band der europäischen Blues-Szene, heißt es in der Vorankündigung Sie spielte und spielt immer noch in den besten Clubs und Festivals und sind berühmt für ihre hochenergetischen Live-Auftritte und die hohe Qualität der Musik. Eine erstklassige Band, die Chicago und West Coast Blues „with the swingin feel“ in ihrem ganz persönlichen Stil auf der Bühne zelebriert, heißt es in der Konzertankündigung weiter.

Egidios Mundharmonika Sound läßt sich beschreiben als „Little Walter und George Harmonica Smith, mit einem Hauch von Big Walter Horton“. Eine subtile Kombination aus Ton, Phrasierung und Attack kombiniert mit einem starken Gefühl von Swing ist dabei sein Markenzeichen, schreiben die Veranstalter.

2010 begann Egidio „Juke“ Ingala mit „The Jacknives“ zu arbeiten. „The Jacknives“ sind einer der solidesten und authentischsten Blues Combos und waren bereits früh berühmt dafür, Mundharmonikaspieler zu unterstützen. Ein Weg, der an das legendäre Chicago Blues Trio „The Aces“ erinnert. Bandleader Marco Gisfredi ist einer der besten „real-deal“-Blues-Gitarristen der Szene, inspiriert von Eddie Taylor, T-Bone Walker, Louis Myers und viele andere Größen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Als erfahrener Sideman unterstütze er Größen wie Paul Oscher, Steve Guyger, Mark Hummel, Lynwood Slim, Mike Sanchez und viele mehr. Die Rhythmusgruppe der Band besteht derzeit aus dem Bassisten Ale Porro und Drummer Enrico Soverini. Erfahren in vielen Spielarten des Blues beherrschen sie alles – vom schmutzigen Down-Home-Blues bis zu anspruchsvolleren urbanen Grooves.