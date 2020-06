Edzard Locher lädt ein zum neunten Tettnanger Freundekonzert ein

Der gebürtige Tettnanger Edzard Locher, erster Soloschlagzeuger des Hessischen Staatsorchesters Wiesbaden, lädt für Samstag, 11. Juli, zum neunten Tettnanger Freundekonzert in den Rittersaal im Tettnanger Schloss ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung per E-Mail erforderlich.

Locher spielt laut Veranstalter gemeinsam mit alten Weggefährten und neuen Freunden: Christoph Bielefeld vom Bayreuther Festspielorchester spielt mit seinen Kollegen das Trio für Harfe, Bratsche und Flöte von Claude Debussy. Außerdem sind Julia Ungureanu, Konzertmeisterin im Staatsorchester Mainz, ihr Bruder Ionel und seine Gipsy-Jazz-Formation „Borsch4Breakfast“ aus Karlsruhe. zu hören. Der irische Bariton Benjamin Russell singt Ludwig van Beethovens „Schottische Lieder“. Ausserdem treten an dem Abend Max Näscher vom Sinfonieorchester St. Gallen, Anne Hinrichsen vom Opernhaus Bern, Severin Stitzenberger vom Gewandhausorchester Leipzig und viele andere Musiker auf. Eintritt sowie die Getränke in der Pause sind frei. Wegen Corona gelten Zutrittsbeschränkungen: Es wird darum gebeten, eine E-Mail mit Namen und Anschrift an freundekonzert2020@web.de zu schicken, um sich verbindlich auf die Gästeliste setzen zu lassen. Die Besucherzahl ist behördlich begrenzt, frühere Einsendungen werden bevorzugt berücksichtigt, heißt es in der Pressemitteilung. Foto: Aaron Cawley