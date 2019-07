Edzard Locher lädt ein zum achten Freundekonzert

Schon zum achten Mal lädt der gebürtige Tettnanger Edzard Locher, erster Soloschlagzeuger des Hessischen Staats-orchesters Wiesbaden, gemeinsam mit alten Weggefährten und neuen Freunden zu einem außergewöhnlichen Kammerkonzert am Freitag, 12. Juli, in den Rittersaal im Tettnanger Barockschloss ein: Die Besucher dürfen sich auf Hermann Locher freuen, der mit Katharina Heißenhuber, Gianna Lunardi und Soon Kim die Liebeslieder-Walzer von Johannes Brahms singen wird sowie auf Julia Ungureanu, Konzertmeisterin des Staatstheaters Mainz, die Mozarts legendäre Violinsonate in e-Moll im Gepäck hat. Außerdem zu sehen und zu hören sein werden bei der achten Auflage des Konzerts Thomas Varga vom Philharmonischen Orchester Freiburg, Martin Barth von der Staatskapelle Berlin und Severin Stitzenberger vom Gewandhaus-orchester Leipzig.

Das Freundekonzert beginnt am Freitag um 19.30 Uhr, der Eintritt sowie auch die Getränke in der Pause sind frei.