Echo ist keine Eintagsfliege

Zum Besuch seines Probentags fürs Konzert „Fill your life with music” hat der Echo, der Ehemaligen Chor der Realschule Tettnang, am Samstag in die Realschule gebeten.

Schon von draußen hat man sie singen hören, durch die offene Tür hat man zuerst einen Tisch mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien erblickt, dann die jungen Sängerinnen und Sänger, alle in Gelb. Mitten drin ihre Leiterin Margit Widmann und am Klavier den Kollegen Matthias Johler. Seit morgens um 10 haben sie geprobt und erst um 18 Uhr wollten sie aufhören.

Es ist ein besonderer Chor, der hier für sein nächstes Chorkonzert am 11. Mai probt. Sieben Jahre ist es her, dass fünf Abgänger – drei Jungen und zwei Mädchen – am Ende ihrer Schulzeit weiter zusammen singen wollten, zu schön waren die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit im Schulchor mit ihrer Leiterin Margit Widmann. Die war gerne bereit, den neu gegründeten Chor in ihrer Freizeit zu unterstützen. Es war keine Eintagsfliege, sondern der Chor ist weitergewachsen und hat auch junge Männer in seinen Reihen, darunter der Echo-Vorsitzende Daniel Funke, mit 23 Jahren der Älteste.

Mittlerweile sind einige im Beruf, andere noch im Studium, ein paar Neue sind noch an der Schule. Schwierig ist es daher, einen Termin für gemeinsame Proben zu finden. Wann kann wer nicht? So war die Frage, und immer war da jemand, auf den man nicht verzichten wollte. Singen am Karfreitag, geht das? Oder am Ostersonntag – nein, da ist Familientag und Ostereiersuchen... Nach den Ferien stehen wieder Prüfungen bevor, aber Margit Widmann hält dagegen: „Da lernet ihr abends nix meh, i kenn euch doch!“

Corporate Identity: Gelb

Jetzt aber sind sie mit voller Power und hörbarem Spaß dabei. Zwei Drittel des Programms werden sie a cappella singen, für die übrigen Lieder ist Matthias Johler am Klavier, der ebenfalls ehrenamtlich mit im Boot ist und seine helle Freude an den jungen Leuten hat: „Man macht das aus Hobby und aus Spaß und es gibt einem auch sehr viel zurück.“ Zwischendurch ist eine Kamera geholt und draußen vor dem Haus setzen sie sich in Szene, machen Luftsprünge vor dem Fotografen. Alle in Gelb, als „Corporate Identity“, ist das Gelb doch die beherrschende Farbe in ihrer ehemaligen Schule.

Dann geht die Probe weiter. Dynamisch geht’s in den Techno Pop Rock von One Foot, dann ganz piano in das britische Volkslied „A Red, Red Rose“: „Nicht so schnell, da kommt keiner mehr mit“, ruft Margit Widmann, die aufmerksam zuhört und korrigiert. Es wird viel gelacht und wieder konzentriert gearbeitet. Ganz weich und intim soll Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ herüberkommen: „Ihr müsst die Trauer fühlen, dass ein geliebter Mensch gestorben ist.“ Dann geht’s munter weiter, bis es heißt „Time To Leave“.