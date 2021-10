E-Scooter fehlt Versicherungsschutz

Ein 20-Jähriger ist am Montag gegen 22 Uhr mit einem E-Scooter auf der Graf-Eberhard-Straße in Tettnang unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte den Rollerfahrer. Weil der Scooter in Deutschland keine Zulassung besitzt, ist für die Nutzung eine Fahrerlaubnis erforderlich, schreibt die Polizei. Da der E-Roller zudem keinen Versicherungsschutz besaß, untersagten die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.