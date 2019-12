Dystonie-Patienten gesucht

Die Selbsthilfegruppe Dystonie Bodenseekreis sucht nach Betroffenen, die an einer wohnortnahen Versorgung interessiert sind. In den Regionen Bodensee-Oberschwaben und im Schwarzwald ist die wohnortnahe Versorgung mit einem Spezialisten für Dystonie oft nicht ausreichend gewährleistet, heißt es in der Pressemitteilung. Viele Patienten sind auf die Therapie mit Botulinumtoxin angewiesen und müssen hierfür oftmals weitere Strecken zurücklegen. Der Selbsthilfegruppe liegt ein Angebot einer Klinik vor, die bereit wäre, Dystoniepatienten in den beiden Regionen wohnortnah zu behandeln. Hierfür ist es jedoch notwendig, dass sich diejenigen Patienten, die an einer wohnortnahen Versorgung interessiert sind, melden und auch bereit sind, sich hierfür einzusetzen damit die Klinik die notwendigen rechtlichen und organisatorischen Probleme mit Hilfe der Unterstützung der Patienten lösen kann. Ebenfalls beteiligt sich die Gruppe an der bundesweiten Unterschriftenaktion für eine bessere Bezahlung der Botulinumtoxin-Behandlung. Verhindert werden soll, dass noch mehr Ambulanzen aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen und die Therapie dann nur noch an wenigen Standorten verfügbar ist.