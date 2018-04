Duo bringt Jazz, Blues, Rock und Lyrik auf die Bühne

In der Ritter-Gaststube in Laimnau hat Thomas Lutz am Samstag an die Anfänge des Zusammenmusizierens mit Chris Kodalik erinnert. Gemeinsam mit der Ravensburger Sängerin tritt der Gitarrenvirtuose seit nunmehr einem Jahrzehnt auf. Bekannt ist Lutz an der Rock- und Jazzgitarre durch feinfühlige Riffs, schnelle Läufe, und mitreißenden Blues.

Auf die Bühne brachten Lutz & Kodalik wie gewohnt Jazz- und Blues-klassiker aber auch Rockiges. Zu hören war eine Mischung aus anspruchsvollem Jazzhits wie dem „One Note Samba“, ein Bossa-Klassiker von Antônio Carlos Jobim oder Glen Millers „Chattanooga Choochoo“, ganz ohne Bigband. Dazu kam eine Interpretation von Gershwins„Summertime“ und der Jazzstandard „Ain’t Misbehavin“.

Auch mit Evergreens begeisterten sie das Publikum, mit Hits wie „Sitting In The Dock Of The Bay“ von Sänger Otis Redding und dem Gitarristen Steve Cropper. Im zweiten Set besonders mitreißend gesungen: Screamin’ Jay Hawkins „I Put A Spell On You“ samt beeindruckender Stimmakrobatik von Kodalik, bis hin zur Gänsehaut. Das ging gefühlvoll weiter, mit einem gekonnt aufspielenden Thomas Lutz, der inzwischen seine Gitarre gewechselt und die Anlage perfekt eingestellt hatte. Bei „It’s All Over Now, Baby Blue“, von den Womack-Brüdern geschrieben und mit den Stones zum Nr. 1-Welthit geworden und Jane Childs Pophit „No I Don’t Wanna Fall In Love“! bewies Kodalik ihre Variabilität und Sicherheit für Stärke, Höhen und Tiefen.

Als Dritte im Bunde sorgte Frederike Lutz schließlich immer wieder zwischen den Stücken für lyrische Impulse. Sie trug eine abwechslungsreiche Gedicht-Auswahl vor, mit Lyrik von Erich Kästner, dem Rap über ein trinkendes Kamel oder besinnlich Zeitgenössischem von Axel Sanjosé bis hin zu Gedanken über den Giersch von Jan Wagner. Damit sorgte sie für erfrischende Zwischentöne.

Gelobt und genannt wurde von Thomas Lutz das Wirtspaar des Ritters, Ingrid und Jürgen Köppl, die quasi seit Beginn ihres Engagements 2008 auch Lutz & Kodalik immer wieder eine Bühne verschafft haben.

Nächstens in der Gegen zu hören sind Lutz & Kodalik wieder am 9. Mai im Pfullendorfer Café Moccafloor.