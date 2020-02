DTV vergibt Sterne an Tettnanger Ferienunterkünfte

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) bietet Anbietern von Ferienunterkünften in Tettnang an, diese klassifizieren zu lassen. Interessierte können sich bei der Tourist-Information anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein unübersichtlicher Ferienwohnungsmarkt, hoher Wettbewerbsdruck und Falschmeldungen im Internet lassen objektive Qualitätsbewertungen von Unterkünften immer wichtiger werden, schreibt der Verband. Die Sterne-Klassifizierung sei eine eine neutrale Prüfung der Feriendomizile. Je nach Ausstattung und Service wird die Unterkunft mit ein bis fünf Sternen ausgezeichnet – von einfach bis erstklassig. Gästen geben die Sterne damit Orientierung und garantieren Qualität, heißt es weiter.

Die Tourist Information Tettnang bietet im März und April die Klassifizierung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Ferienzimmern zu folgenden Konditionen an: Die Klassifizierung der ersten Wohnung kostet 90 Euro, jede weitere Wohnung 15 Euro . Die Lizenzgebühr des DTV beträgt 30 Euro, das Klassifzierungsschild ist ab 28,99 Euro zu haben. Auf alle Beträge wird noch eine 19-prozentige Mehrwertsteuer fällig. Die Lizenz ist drei Jahre gültig.

Die Klassifizierung des DTV ist in den Monaten März und April geplant.