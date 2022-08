„DSDS“-Kandidatinnen treten bei Open Air Konzert in Tettnang auf

Ein Open Air Konzert in Form einer musikalischen Weltreise findet am Samstag, 6. August, im Tettnanger Riedstadion statt. Bewirtet wird das Event von der Fußballabteilung des TSV Tettnang. „Music is my life“ lautet der Titel des Konzerts mit fünf verschiedenen Künstlern, die ab 18.30 Uhr auf der Bühne stehen werden. Am Nachmittag veranstalten die Tettnanger Fußballfrauen ab 14 Uhr ein internationales Frauenfußballturnier mit der U19 von Grashoppers Zürich und den Oberliga Frauen SV Deggenhausertal.

Diese Künstler sind mit dabei

Das Programm „Music is my life“ verspricht laut Ankündigung einen facettenreichen Abend mit Balladen, fetzigen Popnummern und dramatischen Melodien zum Mitfühlen. Mit an Bord sind die fünf Künstler Lynelle Jonsson (New York), Desiré Capaldo (Rom), Gino Castelli (Sizilien/Hamburg) sowie Paloma Schilder und Michelle Stumpf, die beide zuletzt im TV bei „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen und hören waren.

Gino Castelli wird am Samstag in Tettnang spielen. (Foto: Veranstalter)

Die ganze Bandbreite von Klassik über Musical bis hin zu unvergesslichen Melodien wird laut Vorschau bei dem Konzert unter einen Hut gebracht. Es werden Songs wie „New York, New York“, „Que Será“, „Crazy“ oder „Someone Like You“ zu hören sein. Veranstalter des Abends ist die A.&T. Schmid GbR Messe-Süd, die vor allem Fach- und Karrieremessen in der Region veranstaltet und mit ihrer eigenen Musikproduktion „Music is my life“ unterwegs ist.

Beginn des Konzerts ist um 18.30 Uhr im Riedstation in Tettnang. Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung übernimmt die Fußballabteilung des TSV Tettnang.