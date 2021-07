DRK-Kreisverband wirbt um neue Mitglieder

Ein Zeichen setzen und das Rote Kreuz unterstützen – als Spender, Fördermitglied oder ehrenamtlicher Helfer. Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis wirbt derzeit im östlichen Kreisgebiet neue Mitglieder. „Die Rotkreuz-Arbeit unserer DRK-Ortsvereine Friedrichshafen und Tettnang wird zu einem ganz großen Teil aus Fördermitgliedsbeiträgen finanziert“, erklärt DRK-Kreisgeschäftsführer Jörg Kuon.

Rund 700 ehrenamtlicheHelfer stehen im Altkreis Bodenseekreis rund um die Uhr zur Verfügung, um Menschen in der Not zu helfen. Sanitätsdienste, Hilfe bei Unfällen, Krisenintervention bei schweren Schicksalsschlägen, Bewegungsangebote für ältere Mitbürger, Helfer vor Ort: die Arbeit des Roten Kreuzes ist sehr vielschichtig und erfordert viel Herzblut und Engagement beim Dienst im „Zeichen der Menschlichkeit“, wie es in der DRK-Pressemitteilung heißt. Die Aus- und Weiterbildung sowie die Ausrüstung der Freiwilligen wird mit den Beiträgen der Fördermitglieder finanziert.

Die Corona-Krise stellt für das Rote Kreuz eine große Herausforderung dar: Viele ehrenamtlichen Helfer sind gefordert, um für die Sicherheit unserer Bevölkerung die Schnelltest-Stationen aufrechterhalten zu können. Fördermitglieder des Roten Kreuzes werden in Notfällen im Ausland durch den DRK-Flugdienst kostenlos nach Deutschland zurückgeholt.

Im Rahmen des bodengebundenen Rückholdienstes holt das Rote Kreuz seine Mitglieder ebenfalls kostenlos nach Hause, wenn sie im Inland verunfallen und transportfähig sind.

Die Mitgliederwerbung geschieht in Kooperation mit der Kober GmbH aus Aalen. Die in der Mitgliederwerbung tätigen Helfer tragen Dienstkleidung und besitzen einen Dienstausweis.