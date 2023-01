Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bittet am Montag, 16. Januar, um Blutspenden. Von 14 bis 19.30 Uhr kann in der Argentalhalle, Römerstraße 12 in Tettnang-Laimnau, Blut gespendet werden. Alle verfügbaren Termine gibt es online unter wwwterminreservierung.blutspende.de.