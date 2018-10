Drittes Oktoberfest sorgt für gute Laune

Zur Eröffnung des Tettnanger Oktoberfestes beim Schloss hat nicht alles auf Anhieb funktioniert.

Am Freitag haben zunächst die Fanfarenzügler aus Oberzell flotte Töne erklingen lassen. Dann war als stellvertretende Bürgermeisterin Sylvia Zwisler an der Reihe. Tapfer versuchte sie ihr Glück beim Fassanstich. Nach vier Hieben schien der Hahn zu sitzen, doch technische Probleme verhinderten den richtigen Anstich. Auch durch Helfer der Kronen-Brauerei wurde es nicht wirklich besser und der Hahn war einfach nicht dicht. Immerhin reichte es, um ein paar Krüge zu füllen. Zwisler, die Hopfenhoheiten und die Veranstalter Adrian Gerlich und Feriz Veseli konnten schließlich doch noch anstoßen.

Das Bier lief dafür beim Ausschank zwei Abende lang bestens im gut besuchten Festzelt in die Maßkrüge. Die Hopfenkönigin Teresa Locher mit Prinzessin Kathrin Arnegger stießen anschließend beim Feiern noch einmal auf ihre „Halbzeit“ an. Sie sind nun ein Jahr zusammen mit Hopfenprinzessin Lena Heilig im Amt. Schon nach kurzer Zeit konnten die Bands an beiden Abenden das Publikum auf die Bänke motivieren und in Bewegung versetzen. Der Altersdurchschnitt war am Freitag etwas höher – die Feierfreude deshalb nicht geringer. Dafür sorgten schon die „Platzhirsche“, die mit einem bunten Partymusik-Programm bereits in vielen Festzelten das Stimmungsbarometer hoch getrieben haben. Das bewährte Rezept waren Megahits, Oldies und Partysongs zum Mitsingen. So boten sie auch am Freitag ein volles Festzelt-Repertoire, samt Kontakt zum Publikum und voller Besetzung auf der Bühne – einschließlich beachtlicher stimmlicher und instrumenteller Talente.

Am Samstag war der Altersdurchschnitt des Publikums etwas jünger und das ausgelassene Partyvolk ließ sich von der relativ frischen Formation „Alpenhohl“ befeuern. Gleich sieben Musiker plus Sängerin heizten ordentlich und gekonnt ein. Von Bon Jovi bis Schürzenjäger, von Schlager über Oldies bis Neue Deutsche Welle, spielten sie ein vielfältiges Programm mit eindeutiger Zielrichtung: Party total. Das Konzept der Veranstalter, hier uf Oktoberfest- und Partybands zu setzen, ist offensichtlich aufgegangen und kam beim Publikum gut an.

An beiden Abenden des dritten Oktoberfests war das Festzelt fast voll. Sowohl Freitag als auch Samstag waren Trachtenlooks angesagt: Dirndl in allen Variationen oder und Lederhosen, auch für die Damen. Auch bei den Herren kamen überwiegend Lederhosen und Karohemden zum Einsatz. Für Notfälle standen die Helfer des Tettnanger Roten Kreuzes bereit. Die Veranstalter zeigten sich insgesamt recht zufrieden, so dass nach der gelungenen dritten wohl auch mit einer vierten Auflage des Tettnanger Oktoberfestes zu rechnen ist.