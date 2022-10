Dressurreiter kommen nach Krumbach

Nachdem Mitte September zwei Tage lang Springreiter auf der Reitanlage in Krumbach in Wettbewerben gegeneinander angetreten sind, sind am kommenden Wochenende die Dressurreiter gefordert. Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober, veranstaltet der Reit- und Fahrverein Krumbach sein großes Dressurturnier. In insgesamt elf Prüfungen werden sich Reiterinnen und Reiter unterschiedlichster Leistungsklassen messen.

Auch Zuschauer sind wieder willkommen und können sich neben elegantem Reitsport auch auf ein breites Bewirtungsangebot freuen, kündigt der Verein an. Los geht es am Samstag ab 8.30 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A, bei der Nachwuchsreiter paarweise in der Bahn ihr Können zeigen. Im Anschluss geht es mit einer Dressurprüfung A* weiter, die um 10.15 Uhr beginnt.

Prüfungen bis zur Klasse L

Etwas hochgeschraubt werden die Anforderungen dann bei der Dressurprüfung Klasse L* um 12.45 Uhr, die auf Trense geritten wird. Um 15 Uhr sind dann die Nachwuchspferde gefordert in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Die letzte Prüfung des Tages beginnt schließlich um 16.30 Uhr mit einer Dressurprüfung Klasse A**, die erneut paarweise geritten wird.

Der zweite Turniertag am Sonntag startet um 8.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse A**, gefolgt von einer Dressurprüfung Klasse E ab 10 Uhr. Ebenfalls vorwiegend an Kinder und Jugendliche richtet sich der anschließende Dressurreiter-Wettbewerb ab 10.45 Uhr.

Den Abschluss machen dann drei Prüfungen der höchsten Leistungsklasse, die auf dem Turnier in Krumbach vertreten ist: Um 12.15 findet eine Dressurprüfung Klasse L* auf Trense statt, im Anschluss folgt eine Dressurpferdeprüfung Klasse L, bei der Nachwuchs-Dressurpferde vorgestellt werden. Die letzte Prüfung des Tages ist schließlich eine Dressurprüfung Klasse L*, auf Kandare geritten, die um 16.15 Uhr beginnt.