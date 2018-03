Dreitägiges Proben für den großen Auftritt

Die Vorbereitungen auf das Frühjahrskonzert gehen für die Musikkapelle Meckenbeuren in die heiße Phase. Drei Tage lang wurde am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag geprobt.

Im Feuerwehrhaus und in der Musikschule trafen sich die motivierten Musiker, um mit großen Elan bei Register- und Gesamtproben der Konzertliteratur den letzten Feinschliff zu geben. Die Konzertvorbereitungen haben für die Meckenbeurer Musikanten dieses Jahr ohnehin eine besondere Note, denn mit Vizedirigent Berthold Wagner und dem neu gewählten Dirigenten Michael Jung haben zwei musikalische Leiter jeweils die Verantwortung für eine Konzerthälfte. Beide Protagonisten spielen aber auch aktiv mit und so freuen sich die insgesamt 65 Musiker auf einen unterhaltsamen Abend am Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Humpishalle in Brochenzell.

Im Rahmen des Frühjahrskonzertes wird Michael Jung schließlich auch offiziell den Taktstock und somit die musikalische Leitung der Musikkapelle Meckenbeuren in die Hand nehmen. Jung hatte bereits in frühen Jahren die D-Lehrgänge und anschließend auch die C-Lehrgänge mit der Ausbildung zum Dirigenten erfolgreich absolviert. „Für mich war immer das Ziel, irgendwann eine eigene Musikkapelle dirigieren zu dürfen. Dass es jetzt mein Heimatverein geworden ist, macht mich umso stolzer“, freut er sich auf die bevorstehenden Aufgaben. Bereits mehrere Jahre hatte er das Jugendblasorchester der Gemeinde geleitet und somit ausgiebig Erfahrungen sammeln können. Stolz sind die Meckenbeurer auch darauf, mit ihrem neuen Dirigenten dem Publikum zukünftig ein „Eigengewächs“ als musikalisch Verantwortlichen präsentieren zu können.

„Großer Dank gebührt auch unserem engagierten Vizedirigenten Berthold Wagner“, stellen die Vorsitzenden Andrea Smigoc sowie Rainer und Markus Schmidt fest. Wagner hatte in den vergangenen Wochen während der Probedirigate und des Auswahlverfahrens die Musikkapelle mit seiner Erfahrung und Ruhe optimal betreuen können und somit die Konzertvorbereitungen maßgeblich unterstützt.