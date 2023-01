Dreikönig: Bürgermeister zahlt Riesengelage in Tettnangs Rathaus mit

Auch heute spielen Feste in Tettnang noch eine große Rolle. Doch es dürfte kaum etwas Vergleichbares mit dem Kesmahl geben: Über Jahrzehnte konnten sich Bürger und die Obrigkeit an diesem Tag im Tettnanger Rathaus den Bauch vollschlagen. Auch die Stadtspitze und die Grafen von Montfort tranken mit. Das Beste: Alles war frei, die Bürgerschaft war eingeladen.

Das wäre so, als könnte man sich heute beim Montfortfest ohne einen Cent in der Tasche durch die ganze Festwiese essen und trinken. Natürlich kam das Geld dafür irgendwoher. Aus dem Jahr 1779 gibt es ein ordentliches Gemeinderatsprotokoll, immerhin fand das Ganze ja in städtischen Räumen statt. Und da zahlten Graf Anton IV. und der Hofrat Baur den Spaß. Den Rest beglich Amtsbürgermeister Gebhard aus seinem Privatvermögen, „seinem Beitl“.

Saurer Wein für Bürger, edler Wein für Graf Antons Tafel

Was das war, beschreibt Karl-Heinz Burmeister in der „Geschichte der Stadt Tettnang“. Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher zeigt die Originalquelle, wo in fein säuberlicher Schrift verzeichnet ist, was 1779 allein an Alkohol über die Tische ging. Rund 140 Liter (wahrscheinlich damals noch saurer Bodensee-)Wein für die einfachen Bürger zu je zehn Kreuzer das Maß. An der gräflichen Tafel waren die 37 Liter Wein dann schon etwas besser (für 16 Kreuzer). Und etwas (damals sehr teuren) Burgunder gab es dort auch noch dazu.

Wo heute die Bratwurst die Festzelte dominiert, waren es damals andere Speisen. Es gab Brot, Schweinefleisch, Birnenbrot sowie süßen und räßen Käs. Und für die Herrschaft auch noch Schweizer Schabziger. Der war damals schon teuer und dürfte vor allem an der Tafel Graf Antons von diesem selbst, Bürgermeister Gebhard sowie den Hof- und Stadträten verzehrt worden sein. Alles in allem: ein großes Gelage, bei dem wohl niemand nüchtern geblieben sein kann.

Wie die Montforter in Tettnang mitmischten

Tettnang dürfte um die Zeit etwa 800 Einwohner im damaligen Stadtgebiet gehabt haben, sagt Archivar Wiesenbacher. Aber sicher seien nicht alle beim Fest gewesen, vermutet er. Alles war noch stark landwirtschaftlich geprägt, während in den umgebenden Städten das Handwerk zur Blüte gelangte. Auch Wein wurde angebaut, daher hat die Weinstraße noch ihren Namen.

Die Tettnanger waren stolz auf ihre Residenz und ihre Geschichte. Aber während die Stadträte in den anderen Städten normalerweise sehr aktiv waren, sagt Wiesenbacher, „wurden die Protokolle in Tettnang erst politischer, als die Herrschaft der Montforter 1779 geendet hatte“. Das Geschlecht habe sich nämlich in schon erheblichem Maße in die städtische Politik und die Zünfte eingemischt.

Als Mäusefänger städtische Ämter bekleideten

Ob dieser Einfluss der Montforter auf ihr Tettnang dazu geführt hat, dass sich das Handwerk in der Stadt erst spät entwickelt hat, das sei gut möglich, sagt Wiesenbacher: „Aber es fehlt dazu die geschichtswissenschaftliche Forschung.“ In der Tat sei Tettnang unfassbar ländlich geprägt gewesen. Als Beispiel verweist Wiesenbacher auf die Berufe von Inhabern städtischer Ämter in der damaligen Zeit. Da sei auch von einem Kuh- und einem Rosshirten die Rede – und sogar von einem Mäusefänger.

Anhand einer Statistik aus dem Jahr 1759 verdeutlicht Wiesenbacher, dass Tettnang eine im Vergleich zu heute sehr junge Stadt gewesen ist: Die rund 800 Bewohner sind im Schnitt 27 Jahre alt. Nur vier sind damals älter als 70. Die Bevölkerung ist nahezu ausschließlich katholisch. Es gibt ausländische Arbeitskräfte, in der Regel Schweizer Kleinhandwerker. Die dürften aber eher vom Grafen angelockt worden sein, meint der Archivar.

Warum es Kesfest heißt, ist unklar

Das Kesfest, vermutet Karl-Heinz Burmeister in seinem Buch, könne mit der Lieferung des Kesgelds für die Schweinemast zu tun haben. Wiesenbacher schwankt hier etwas und meint, dass es vielleicht auch einfach mit dem Käse auf dem Fest zu tun haben könne, der im Protokoll „Kes“ geschrieben wird. Die Herkunft lässt sich wohl nicht aufklären. Klar ist nur: Das Fest gibt es schon lange vor 1779, als es das letzte Mal urkundlich erwähnt wird.

Die Herrschaft der Montforter endet mit diesem Jahr. Das Fest könnte danach noch in anderer Form ein bisschen weitergegangen sein, meint Wiesenbacher, zumindest sei das vorstellbar. Klar sei: Spätestens im 19. Jahrhundert gab es das nicht mehr. Das rühre sicher auch daher, dass es eine Art Dankesfest der Montforter für ihre Untertanen war. Die Tettnanger waren Leibeigene, die auch Pflichten gegenüber dem Haus Montfort hatten. Und dieses wiederum gab den Tettnangern Schutz und Prestige.

So eng war die Beziehung zwischen Montfort und Tettnang

Die Beziehung zwischen den Grafen und der Bevölkerung sei sehr eng gewesen, sagt Wiesenbacher. Die Österreicher hätten es nach der Machtübernahme nie wirklich geschafft, den Namen Montfort aus Tettnang zu tilgen, auch wenn sie es in der Verwaltung versucht hätten. Für diese Nähe spreche eben auch, dass Graf Anton IV. bei dem Kesmahl 1779 selbst anwesend gewesen sei – obgleich nie regierend, aber doch ein Vertreter seines Hauses.

Ob es die Tettnanger getröstet hat, dass die Habsburger das Kesfest in dem letzten Jahr der montfortischen Herrschaft wohl indirekt mitbezahlt haben? Man weiß es nicht, aber Anton IV. war Generalfeldmarschallleutnant im Dienste Österreichs und dürfte sein Privatvermögen genutzt haben. Die von ihm initiierte Armenstiftung lebt heute noch im städtischen Haushalt weiter. Früher mit einem großen Vermögen ausgestattet, liegen heute aber nur noch ein paar Euro darauf. So vergeht der Ruhm der Welt.