Drei Meistertitel im Argental

Die E2 Mannschaft um Cheftrainer Achim Siegle und die Co-Trainer Thomas Günthör und Franz Müller hat sich mit einem 7:3-Sieg im letzten Saisonspiel die Meisterschaft gesichert. Somit schließt die E2 die Saison ohne Niederlage und mit nur einem Unentschieden ab – das nennt man dann wohl einen verdienten Meister, heißt es in einem Bericht des Vereins. Die SG-Argental D-Jugend mit den Trainern Markus Bucher, Tim Schellhaase und Michael Bohner konnte sich im entscheidenden, letzten Spiel gegen die punktgleiche SpVgg Lindau trotz 0:2 Rückstand mit 4:2 durchsetzen. Auch bei der D-Jugend: Keine Niederlage, lediglich ein Unentschieden – ein mehr als verdienter Aufstieg in die Leistungsstaffel, heißt es weiter. Auch die B1 um das Trainerteam Benny Kalyoncu, Christof Bohner und Benny Butscher, die als Spielgemeinschaft SV Tannau- TSV Neukirch-SG Argental ins Rennen ging, durfte den Meisterwimpel in Empfang nehmen. Ebenfalls ohne Niederlage und mit nur einem Unentschieden hatten die Jungs nach dem 4:1 Sieg gegen den TSV Meckenbeuren und dem damit verbundenen Aufstieg allen Grund zum Feiern. Foto: Verein