Gleich drei Jubilare mit insgesamt 155 Jahren haben am Blutfreitag mit der Blutreitergruppe Tettnang an Europas größter Reiterprozession teilgenommen. Kurt Oßwald war zum 65. Mal dabei, Alfons Hund zum 50. Mal und Josef Hellmann zum 40. Mal. Die Urkunden wurden in einer kleinen Feier im Anschluss im Quartier in Köpfingen überreicht.