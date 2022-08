Drei erfolgreiche Abschlüsse als Fleischer

Drei von insgesamt acht neuen Fleischer-Gesellen im Landkreis sind von der Metzgerei Forster in Tettnang ausgebildet worden. Wie die Metzgerei schreibt, mussten sie in ihren Abschlussprüfungen sowohl theoretische Kenntnisse als auch vielseitige praktische Kompetenzen vorweisen. Dazu gehört neben dem fachgerechten Zerlegen von Tieren beispielsweise die eigene Herstellung von Wurstwaren mit sensorischer Prüfung, das Kochen von Gerichten, die Beratung von Kunden oder das Anrichten von Platten.

Maximilian Hahn bleibt der Tettnanger Metzgerei weiterhin als Geselle in der Produktion treu; auch TommyLee Agsten wird eine Stelle im Verkauf des Fachgeschäftes in Wasserburg übernehmen. Matthias Keller, der seine Ausbildung mit Auszeichnung abschließen konnte, hat sich für eine weitere Schulausbildung entschieden. Unser Bild zeigt (von links) Birgit Forster, Susanne Kiechle, Johannes Forster, TommyLee Agsten, Maximilian Hahn und Matthias Keller.

Die Metzgerei Forster ist in diesem Jahr am Montag, 22. August, erstmals bei „Wissen, was geht“ dabei. Junge Interessierte können dabei den Betrieb kennenlernen und sich über die Berufe des/der Fleischers/Fleischerin oder der Fleischereifachverkäufer informieren. Eine Anmeldung ist schon jetzt online über www.wissen-was-geht.de möglich.