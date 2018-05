Draußen der Maibaum, drinnen das Akkordeon

Der Abend vor dem Maifeiertag gehört traditionell in Obereisenbach dem Maibaumaufstellen mit der Landjugend Krumbach-Obereisenbach. Diesmal war sogar ein Festzelt neben den Bewirtungszelten aufgestellt. Der stattliche, frisch geschlagene und prächtig geschmückte Fichtenstamm wurde mit Hilfe der Zimmermänner der Zimmerei Abler aus Bodnegg aufgestellt – und auch die Landjugend packte mit an.

Musik gab es beim Stellvorgang von der Musikkapelle Obereisenbach. Später spielten dann im Zelt noch die „Obereisenbächler“. Und zum nächtlichen Abschluss zeigte die Zirkusakademie ihre Feuershow.

Am Dienstag sollte dann beim Gasthaus zum Hirsch noch ein weiteres Maibäumchen gestellt werden, in blauweiß. Wegen der kühlen Witterung wurde das Aufstellen des Mini-Maibäumchens samt Biergarteneröffnung auf den Nachmittag verschoben. Drinnen in der Gaststube erklangen seit 11 Uhr verschiedene Handzuginstrumente mit mehr oder weniger Knöpfen beim „Akkordeon- und Knöpflestreffen“.

Wirt Roland Beck zeigte sich zufrieden mit der vollen Gaststube und immerhin acht verschiedenen Ziehharmonikaspielern, die das Publikum unterhielten. „Das ist inzwischen ein Selbstläufer“, erläuterte Beck auf Nachfrage, „die Spieler und die Gäste haben Spaß.“ Anton Rösler ist einer der Vortragenden und spielt flott auf seiner Original Steirer Harmonika. „Ich bin nun schon zum dritten Mal dabei“, berichtete Rösler, „wir spielen für Essen und Trinken – und natürlich weil’s Freude macht“.

Das sieht auch Felix aus Wüstenrot so und sorgt zwischendurch an der Drehorgel für musikalische Unterhaltung. Und in der Gaststube, der Küche und am Grill vor dem Gasthaus sorgten die Helfer fürs leibliche Wohl ihrer Gäste.