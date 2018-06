Drachenblut und Wörterzauber

Zwei Vorstellungen des „Theatrino“-Theaters aus Düsseldorf hat es am Montagvormittag in der Schillerschulhalle gegeben. Schauspielerin Erika Domenik spielte solo, professionell und mit viel Ausdruckskraft eine Inszenierung von Autor und Regisseur Bernward M. Müller.

In einfacher, überdimensionierter Kulisse, mit vielen Details, unterstützt Kobold Aurelius Drachenblut, im Regal hausend, den nichtsahnenden Schriftsteller Eduard von Neuhaus, der dazu wohl noch mit Schreibblockade gestraft ist – und mächtig unter Druck steht. Den machen Druckerei und Verlag, die letzte Frist läuft ab. Gut, dass dem Kobold eine rettende Science-Fiction Geschichte fürs Diktiergerät einfällt, nicht ganz einfach, aber kreativ und phantasievoll. Ganz so wie der Held in der Story, Astronaut Benno, der dann auf dem fernen Planeten bleiben muss – aber dort wenigstens mystische (ein Drache) und extraterrestrische Freunde (ein Alien) gefunden hat.

Den Grundschülern hat das Einstundenstück mit vielen überraschenden Facetten wohl gefallen. Die Bühne als One-Woman-Show zu bespielen, schafft Erika Dominik mit Bravour. Auf Nachfrage verrät sie, warum: „Das macht mir einfach immer wieder Freude“.

Schulleiterin Lydia Sauter zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den vielen Aspekten der Stückes und der Aufmerksamkeit bei den jüngeren Schülern.