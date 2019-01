Double Drums liefert ein Schlagzeugfeuerwerk

Die Show „Groove Symphonies” mit dem Percussion-Duo Philipp Jungk und Alexander Glöggler hat am Samstagabend für eine voll besetzte Aula des Montfort-Gymnasiums Tettnang gesorgt.

Die beiden Vollblutmusiker aus München haben natürlich Rhythmus im Blut und überraschten ihr Publikum mit unzähligen Instrumenten und „zu schlagenden“ Gegenständen sowie mit einer perfekten Choreographie.

Natascha Bruns, der Leiterin von Spectrum Kultur, war es gelungen, den Zuhörern mit den virtuosen Schlagzeugern etwas ganz Besonderes zu präsentieren. Ein gewaltiger Einstieg mit Beethovens 5. Symphonie, Trommelwirbel, Xylophon und Bühnennebel machte das bunt gemischte Publikum, in dem auch viele ältere Kinder vertreten waren, auf das Kommende neugierig.

Auf ihrer Reise durch die Welt begrüßten die beiden Musiker das Tettnanger Publikum. Sie seien bei ihren Tourneen auch immer auf der Suche nach neuen Instrumenten. So erzeugte zum Beispiel ein mit etwas grobem Sand gefülltes Sieb ein zartes Rasseln und Rauschen. Ein großer asiatischer Gong, ein Marimbaphon, welches zur Familie der Xylophone gehört, und ein Glockenspiel boten ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Mit Säge, Akkubohrer, Spachteln, Eimern und Kanistern entstand beim Stück „Im Baumarkt“ ein toller Heimwerkersound. Die sogenannte Loop Maschine hat die erzeugten Töne dabei immer wiederkehrend wiederholt, damit zu zweit überhaupt ein mehrstimmiges Musikstück entstehen konnte. „Obi liegt da klanglich vorne“, meinte Alexander Glöggler. Zum Mitmachen wurde das Publikum beim Klatschen des Fußballrhythmus animiert und hatte viel Spaß.

Das Auge trommelt mit

„Invisible Drums“, eine gekonnte Pantomime ganz ohne Trommeln, sorgte für einen riesigen Beifall. Bei der Show stand außer dem Klangerlebnis auch das Visuelle sehr stark im Vordergrund. So wie zum Beispiel bei einer Trommel-Einlage mit LED-Sticks, die auf der sonst dunklen Bühne leuchtend und voller Kraft herumwirbelten. Sanft und lieblich erklang ein Arrangement von Bachs Präludium in C-Moll mit Marimbaphon und einem Glockenspiel, das unter anderem mit einem Bogen für Streichinstrumente zum Klingen gebracht wurde.

Ein lustiges Schlagzeug-Duell mit Borussia-Dortmund- und FC-Bayern-Schals sowie ein rasend schnelles, fast schon ekstatisches Trommeln, bewiesen zum Ausklang noch einmal das große Können der beiden Künstler, die beide Meisterschüler an der Hochschule für Musik in München waren und seit 13 Jahren gemeinsam auftreten. Mit einem lang anhaltenden Applaus bedankte sich das Tettnanger Publikum bei Philipp und Alexander und freute sich über eine Zugabe der Künstler, die musikalisch in ein schwedisches Möbelhaus führte und Mülleimer, Raspel und zum Schluss sogar Aluleitern zu spannend klingenden Instrumenten machte.