Dorfladen Hiltensweiler schreibt im ersten Jahr bereits schwarze Zahlen

Bereits nach wenigen Monaten im Geschäft schreibt der Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler schwarze Zahlen.

1700 Euro Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2017 konnten die Geschäftsführer des Gemeinschaftsprojekts diese Woche den 141 Mitgliedern verkünden. „Damit kann niemand eine Familie ernähren“, sagt Geschäftsführer Stefan Wortmann. Aber damit habe man auch nicht gerechnet. Details möchte er nicht nennen, dennoch geht er auf Kennzahlen des Unternehmens ein. Demnach erwirtschafte die Einrichtung, die seit März 2017 besteht, einen monatlichen Umsatz von etwa 30 000 Euro, die Sommermonate laufen dabei besser. Der Wareneinsatz mache 70 Prozent des Umsatzes aus, weitere 20 Prozent seien für Personalkosten nötig und hinzu kommen noch betriebliche Ausgaben, sagt er. Mit dem Überschuss sollen Rücklagen aufgestockt werden, die bei Investitionen abgerufen werden können. In diesem Jahr sei zum Beispiel eine Klimaanlage für den Verkaufsraum angeschafft worden.

Anja Bohner und Stefan Wortmann vom Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler sind zufrieden mit ihrem ersten Jahresabschluss. (Foto: Bergmann)

In einer Kalkulation vor der Inbetriebnahme des Ladens waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, erst nach drei Jahren ein Plus zu erwirtschaften. Da wurde aber noch davon ausgegangen, für die Räume im ehemaligen Kindergarten in Hiltensweiler Miete an die Stadt bezahlen zu müssen. Doch diese hat für drei Jahre eine Kostenübernahme zugesichert, das betrifft Miete und Nebenkosten.

Die beiden Geschäftsführer pochen darauf, dass sie das auch in Zukunft erwarten. Anja Bohner führt an, dass sich der Dorftreff mit 65 kostenlosen Veranstaltungen und großem ehrenamtlichen Engagement im vergangenen Jahr zu einem wichtigen Treffpunkt entwickelt habe. „Im Grunde sind wir ein Dorfgemeinschaftshaus“, sagt sie. Ein solches in Regie der Stadt zu betreiben, wäre ebenfalls mit Kosten verbunden. „Unser Wunsch ist eine Verlängerung“, sagt auch Wortmann. Neben der Kostenübernahme für das Gebäude tritt die Stadt Tettnang auch als Bürge für einen Kredit in Höhe von 35 000 Euro auf. Dieser sei aber bereits in der Rückzahlung und wiederum größtenteils durch die Einlagen der Mitglieder gedeckt, erklären die Geschäftsführer.

30 Ehrenamtliche kümmern sich neben Aushilfen, drei Minijobbern sowie dem Pensum von anderthalb regulären Stellen um den Dorfladen und Dorftreff in Hiltensweiler.