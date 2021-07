Dorfkapelle lädt zum Flohmarkt ein

Die Dorfkapelle Goppertsweiler veranstaltet am Samstag, 31. Juli, einen Flohmarkt auf dem Festgelände in Goppertsweiler an der L333 zwischen Wangen und Tettnang. Am Samstagvormittag ab 8 Uhr kann sich laut Pressemitteilung Groß und Klein auf die Suche nach einem Schnäppchen machen. Beim bunt gemischten Flohmarktangebot ist fürviele etwas dabei. Bis 14 Uhr können die Besucher verweilen und sich mit Gegrilltem, Pommes und Getränken an einem gemütlichen Plätzchen unter den Obstbäumen von der Dorfkapelle verpflegen lassen. Der Flohmarkt findet nur bei gutem Wetter statt und es werden die aktuellen Anti-Corona-Maßnahmen eingehalten. Es besteht eine Maskenpflicht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Eine Anmeldung vorab ist nur für Verkäufer erforderlich unter www.dorfkapelle.goppertsweiler.de aus.