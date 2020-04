Diskussion über aktuelle Krisen-Situation

Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete aus Ravensburg und stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, und Matthias Gastel, grüner Bundestagsabgeordneter aus Nürtingen mit den Schwerpunkten Umwelt- und Verkehrspolitik, laden am Donnerstag, 30. April, um 16 Uhr zu einem Online-Gespräch mit der Geschäftsführerin von Vaude, Antje von Dewitz, und Jan Lorch, Mitglied der Geschäftsführung des Herstellers nachhaltiger Outdoorbekleidung und -ausrüstung ein.

„Die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft vor große Herausforderungen, sie lässt die Nachfrage in vielen Bereichen einbrechen und durchbricht globale Lieferketten. Mit Antje von Dewitz und Jan Lorch wollen Agnieszka Brugger und Matthias Gastel über die aktuelle Krisensituation und die aktuellen Hilfen diskutieren. Thema sein soll auch wie ökologisches und verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in Zeiten der Corona-Krise aussehen kann“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Vaude hat sich demnach einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie verschrieben. Dabei setzt die Geschäftsleitung laut der Presseinformation auf hohe Umwelt- und Sozialstandards am heimischen Unternehmenssitz in Tettnang sowie bei den produzierenden Unternehmen und in der gesamten Lieferkette.