„Disco Flash“ spielt im Flieger Dance-Hits der 70er- und 80er-Jahre

Kramt eure Schlaghosen und Plateau-Schuhe heraus: Die Band „Disco Flash“ sorgt am Samstag, 5. Mai, im Flieger in Tettnang für eine Reise zurück in die Zeit der Dance-Hits der 70er- und 80er-Jahre. Die Musiker Justyna Fischer (Vocals), Gabor Racsmany (Vocals), Axel Hartmann (Keyboards), Volker Fischer (Gitarre), Ralf Franz (Bass) und Matthias Wagner (Drums) spielen ab 21 Uhr Klassiker von „Abba“, „Chic“, den „Eurythmics“, „Level 42“, „Prince“ und Bill Withers“. Zu hören sind Songs wie „Freak Out“, „Staying Alive“, „Car Wash“, „Teardrops“, „Get Down On It“, „Hot Stuff“, „Lovely Day“, „Sweet Dreams“, „A Walk In The Park“, „No Doubt About It“, Gimme! Gimme! Gimme!, „Sexy Eyes“, „Billie Jean“, „Stomp!“, „Daddy Cool“ und viele mehr, verspricht der Veranstalter. Foto: Flieger