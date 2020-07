„Disco Flash“ auf dem BayWa-Parkplatz

Die SZ verlost fünfmal zwei Karten für das Flieger-Open-Air am Samstag, 25. Juli, mit Thomas Blugs Rockanarchie. Schreiben Sie hierfür bis Donnerstag, 23.59 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel.tettnang@ schwaebische.de und nennen Sie darin das Stichwort „Blug“. Die Gewinner werden per Los ermittelt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden.