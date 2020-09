Der Ski- und Sportclub Tettnang bietet ein Dirt-Bike-Training an der Bike-Base in Tettnang an. Das Training startet am Donnerstag, 10. September. Es findet über fünf Donnerstage jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr statt und endet am 8. Oktober. Dabei werden Fahrtechnik und Jumptraining unter Anleitung des Dirt-Bikers Marcus Hesslich trainiert. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von acht Jahren, ein Helm und Schutzkleidung sowie ein robustes, intaktes Fahrrad. Die Kursgebühr beträgt für Mitglieder 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro.