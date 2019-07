Dirigentin lobt Chor, Chor lobt Dirigentin

Der Kirchenchor Laimnau hat sich zur Generalversammlung getroffen. Chorleiterin Michaela Hertnagel sagte: „Diese Jahr gibt es von meiner Seite keine Kritikpunkte, sondern nur Lob für eure Leistungen, euern Zusammenhalt und euer Vertrauen.“, wie es in einer Pressemitteilung des Chores heißt. Viel Lob erhielt der Chor auch von Vorständin Karin Heimpel, die die Versammlung im Gemeindehaus in Laimnau mit einem fast vollzähligen Sängerschaft eröffnete.

Besonders begrüßte Heimpel die Sänger, die trotz ihrer stimmlichen Erkrankungen ins Gemeindehaus gekommen waren. „Von vielen Seiten und nicht nur für das Konzert in der Kirche zum 1250. Jubiläum, kam Lob und Begeisterung für die Vorträge des Kirchenchors Laimnau“, sagte Heimpel in ihrem Jahresrückblick.

Bei so viel Lob an den Chor gab Manfred Brugger im Namen des Chores ein Lob zurück an die Dirigentin. „Unsere Begeisterung beim Singen, kommt auch von deiner frohen und positiven Ausstrahlung, die wir durch dein Dirigat erfahren und das überträgt sich auf uns als Chor, vielen Dank dafür“. Lang anhaltender Beifall bekräftige diese Aussage.

Zu den Regularien einer Versammlung gehört natürlich auch der Rechenschaftsbericht über die Finanzen. Brigitte Abler legte in bewährter Manier die Buchhaltung offen und musste nur bei den Zinserträgen schmunzeln, „die 25 Cent Zinsen reichen mal wieder nicht um die Ausgaben zu decken, aber wir haben ja zum Glück unser Fasnetskränzle, das mit zu einer positiven Jahresbilanz beiträgt.

Akribisch hatte Schriftführerin Bettina Klemm das Jahr Revue passieren lassen. Wie schon angeklungen, waren es zahlreiche Auftritte, nicht zuletzt im Rahmen der 1250- Jahr-Feiern.

Da die „Datenschutzgrundverordnung“ auch am Laimnauer Kirchenchor nicht spurlos vorbeigeht, gab Karin Heimpel einen Überblick über Themen wie „personenbezogene Daten“ und deren richtigen Umgang im Verein.

Ein wichtiges Thema wurde danach in der Runde besprochen. Die Werbung um neue Mitsänger und Sängerinnen, dies soll für das kommende Jahr im Auge behalten werden. Hierzu sind verschiedene Projekte angedacht. „Wir wollen den positiven Eindruck den der Chor durch seine Auftritte geschaffen hat, dazu nützen, um neue Sänger und Sängerinnen dazu zu bewegen, auch im Chor in Laimnau mitzusingen“, so Karin Heimpel zum Abschluss der Versammlung.