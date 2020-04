Digitaler Musikunterricht ist keine Zukunftsmusik

Was viele Familien bis vor kurzem wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten, ist inzwischen Realität: digitaler Musikunterricht. Sowohl die Musikschule Tettnang als auch die Musikwerkstatt haben ihr Angebot entsprechend umgestellt und erreichen mit Programmen wie „Zoom“ oder „Skype“ ihre Schüler daheim auf dem Laptop oder dem Tabletcomputer.

Wie gut das funktioniert und wo die digitale Vermittlung ihre Grenzen erreicht, erzählen Wolfram Lutz, Leiter der städtischen Musikschule, und Thomas Lorenz, Inhaber der Musikwerkstatt.

Über eines sind sich beide einig: Die Familien nehmen das Angebot, sofern die technischen Möglichkeiten bestehen, sehr gerne an. Aus Sicht der Musikschulen bietet der digitale Unterricht die Chance, den Kontakt zu den Schülern zu halten und sie weiter zu betreuen. Aber natürlich warten die Lehrer in beiden Musikschulen auf die Zeit, in der sie die Kinder und Jugendlichen wieder persönlich unterrichten können. „Wir überbrücken das jetzt und freuen uns wahnsinnig, wenn die Kinder wieder neben uns sitzen“, sagt Thomas Lorenz im Telefongespräch. Der persönliche Kontakt zum Lehrer spiele einfach eine wichtige Rolle.

Wolfram Lutz nennt am Telefon einen weiteren Aspekt: „Jedem ist bewusst, dass es derzeit keine andere Möglichkeit gibt, und dass es gleichzeitig die einzige Chance ist, gemeinsam zu arbeiten.“ Noch ein Vorteil: „Die Schüler erlebe ich als sehr konzentriert“, sagt er.

Nicht alle Instrumente eignen sich gleich gut – Schlagzeug zum Beispiel nennen beide Musikschulleiter als eher schwierig. Vor allem die Tatsache, dass die Übermittlung per Video immer ganz leicht zeitverzögert ist, mache das gemeinsame und synchrone Musizieren schwierig oder sogar unmöglich.

Musikpädagogische Angebote für die Kleinsten, die ja auch in Gruppen stattfinden, gibt es derzeit nicht. „Notenlesetraining oder das Nachspielen kurzer Phrasen, das geht“, berichtet Thomas Lorenz aus seiner Praxis als Klavierlehrer.

Die städtische Musikschule hatte ab dem 17. März geschlossen, für die private Musikwerkstatt war es da sogar noch möglich, Einzelunterricht zu halten. Doch auch die Einrichtung in der Kirchstraße beendete den Unterricht vor Ort noch in der gleichen Woche.

Beide Schulen haben relativ schnell mit digitalem Unterricht begonnen, je nach Möglichkeiten ihrer Lehrer. „Wir haben ungefähr 50 Prozent des bisher ausgefallenen Unterrichts nachgeholt“, schätzt Wolfram Lutz. Auch in der Musikwerkstatt sind die Lehrer dran, weshalb der Unterricht auch in den Osterferien weiterlief. „Manche unserer Lehrer unterrichten fast ihr ganzes Pensum“, berichtet Thomas Lorenz.

Für die Musikschule hat sich aktuell noch etwas ergeben: „Wir können nun das WLAN der Manzenbergschule mitnutzen und so können insgesamt fünf Lehrer von hier aus unterrichten“, erzählt Wolfram Lutz zum Abschluss.