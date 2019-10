Dieter Thomas Kuhn kommt auch 2020 nach Tettnang

Nach der Tour ist vor der Tour: Dieter Thomas Kuhn kommt auch im nächsten Jahr wieder nach Tettnang: Am Samstag, 25. Juli, wird er beim Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air erneut auf der Bühne stehen. Insgesamt 29 Konzerte geben Dieter Thomas Kuhn & Band im nächsten Jahr im Rahmen ihrer „Über den Wolken 2.0“ , darunter in Stuttgart, München, Köln und Berlin. Und eben auch vor der – wie manche sagen – schönsten Schlosskulisse am Bodensee. Im letzten Jahr haben ihn fast 125 000 Fans auf der Bühne gesehen.

Der exklusive Vorverkauf startet bereits am Mittwoch, 2. Oktober, um 10 Uhr im Internet über www.eventim.de und www.dieterthomaskuhn.de.

Besitzer einer AboKarte haben die Chance, zu sparen: Die ersten 150 Tickets für den Auftritt in Tettnang gehen ab Freitag, 4. Oktober, 8 Uhr, mit 15 Prozent Rabatt an unsere Leser über die Hotline 0751 / 2955 5777, also statt 41 Euro Normalpreis für 34,85 Euro.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am Freitag, 4. Oktober, um 10 Uhr über alle bekannten Vorverkaufsstellen.