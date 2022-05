Von Süddeutschland nach Jordanien: Diese Neuhäusler starten für die Europa-Orient-Rallye

In Neuhäusle bei der Werkstatt von Gerhard „Gegge“ Brugger ist es am vergangenen Freitag losgegangen nach Tübingen. Das Team 3 der Rallye mit dem Namen „Wüschte-Vito-Treiber-Bodensee“ hat in Neuhäusle einen gelungenen Vorstart zur Europa-Orient-Rallye 2022 hingelegt.

Am Samstag starteten sie in Tübingen – samt Startflagge von Bürgermeister Boris Palmer am Museum „Boxenstop“. Mit dabei sind sechs Teams, die vom Bodensee bis Frankfurt aus dem südlichen Teil Deutschlands kommen. Ziel ist letztlich das Königreich Jordanien.

Viele Kilometer vor sich

Das können je nach Umwegen rund 8 500 Kilometer werden. Am Tag dürfe man maximal 666 Kilometer zurücklegen, das sei recht anspruchsvoll bei den Straßenverhältnissen und Fahrzeugen, ist zu erfahren.

„Wenigsten sind wir beim letzten Teamtreffen zum „Carbeque-Weltmeister“ gekürt worden“, freuen sich die Teammitglieder. Alle haben das auch auf der T-Shirt-Rückseite vermerkt. Gekürt wird die hohe Kunst, im Motorraum, nur mit Motorwärme genießbare Speisen zuzubereiten. Wie die Rallye, gibt es die „Carbeque-Weltmeisterschaft“ seit 2018.

Einheitlich und künstlerisch gestaltet sind die Motorhauben. (Foto: oej)

Die Teams aus Tettnang sind in alten, sehr gebrauchten Mercedes Vito Bussen unterwegs. Erschwerend kommt hinzu, dass nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und 2021 die Fahrzeuge zwei Jahre gestanden sind. Nun sollen sie, mit schöner Wüstendeko und Sponsorlogos verziert, schließlich starten.

Allerdings voll beladen. „Die leichteren Sachen oben, die schwereren unten verteilt“, klärt man auf. Dabei ist in den drei Kleinbussen fast eine Krankenhausküche samt Geschirrspüler, Tischen, Stühlen, dazu Kindermöbel und jede Menge Spielzeug verteilt.

Das meiste bleibt im westrumänischen Timișoara auf deutsch Temesvar. Schließlich geht es nicht nur um Action und Männerspiele, sondern die Rallye-Abenteurer unterstützen die Meckenbeurer Pfarrer-Berno-Stiftung, durch Hilfsmittel für ein dortiges Kinderkrankenhaus.

Jeden Tag ein neues Team

Gefragt, worauf man sich am meisten freue, lacht Brugger: „Wenn wir in Rumänien angekommen sind, machen wir den Menschen eine Freude. Uns aber auch, denn dann ist auch wieder Platz zum Schlafen.“ Mit etwas Glück behält man seinen Schlafplatz, die Teams werden jedoch ebenso wie die Fahrzeuge jeden Tag neu verlost.

Wie genau alles werde, sei schwer zu sagen, denn die Rallye lebt von Überraschungen, Spielen und Wettbewerben. „Wir haben keine Ersatzteile aber Werkzeug dabei“, ist der Tenor und: „aber die Autos kommen an.“

Voraussetzungen für die Fahrzeuge und die Strecke sind umfangreich. Doch das ist noch nicht alles an Bedingungen, denn die Rallyeteilnehmer wissen noch nicht so richtig, wie sie das Roadbook finden – und wohin sie das tatsächlich führt.

Optimistisch gehen die sechs Fahrer in ihr Abenteuer, manche sind schon mehrfach dabei gewesen. „Es gibt wenig feste Größen – also bleibt es immer spannend“, beschreibt Brugger das Szenario. Außerdem sei eines sicher, es muss repariert werden.

Die „längste, schönste und härteste“ Ralley

Der Veranstalter hat schon angekündigt, das gebe die „längste, schönste und härteste Wüsten-Sonderprüfung aller Rallyezeiten.“

Man darf gespannt sein. Neben Temesvar und nach vier Tagen Istanbul gibt es wenige feste Größen. Geplant ist auch, die Fahrzeuge nach Israel mit einer RoRo-Fähre überzusetzen.

Klar, der Zielort ist schließlich Amman im Königreich Jordanien. Dort erfolgt schließlich der Verkauf beziehungsweise das Spenden des Erlöses der Fahrzeuge für eine Kinderkrebsklinik dort. Der Rückflug der Teams erfolgt dann am 1. Juni.