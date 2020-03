Diese Veranstaltungen fallen in Tettnang wegen Corona aus

Zahlreiche Vereine und Organisationen sagen vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklung rund um Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ihre Veranstaltungen ab:

Der Maschinenring Tettnang sagt seine Mitgliederversammlung am Donnerstag, 19. März, ab. Geschäftsführer Hubert Hengge und Vorstand Hubert Bernhard verweisen auf die Verantwortung für die Mitglieder, deren Familien, die landwirtschaftlichen Betriebe, die Mitarbeiter und deren Familien.

Bedingt durch die aktuelle Situation wegen des Coronavirus werden die für den Samstag, 28. März, geplanten Jahreshauptversammlungen des Haupt- und des Fördervereins der SG Argental abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin soll fristgerecht bekanntgegeben werden, teilt Vorstand Wolfgang Klemm mit.

Die Narrenzunft Tettnang hatte ursprünglich zur außerordentlichen Zunftversammlung am Freitag, 20. März, eingeladen, sagt diese aber aufgrund der aktuellen Situation ab. Bisher gibt es noch keinen neuen Termin. Wenn es einen gibt, wird dieser bekannt gegeben.

Auch der Tierschutzverein Tettnang sagt seine für Freitag, 20. März, geplante Mitgliederversammlung ab. Die an alle Mitglieder verschickte Tagesordnung bleibt auch für den neuen Termin gültig. Der neue Termin steht noch nicht fest, wird aber zu gegebener Zeit rechtzeitig bekanntgegeben.

Der ADFC Kreisverband Bodenseekreis sagt ab sofort bis vorerst zum 1. Mai alle öffentlichen Termine, Veranstaltungen und geführten Radtouren ab. Der ADFC beteiligt sich damit an der Reduzierung der gesellschaftlichen Aktivitäten in den kommenden Wochen, wie es von den Behörden empfohlen wird. Dies betrifft zuerst die Jahres-Mitgliederversammlung in Meersburg am Montag, 16. März, welche zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. Auch die Fahrrad-Gebrauchtmärkte in Friedrichshafen am 28. März und in Tettnang am 25. April müssen abgesagt werden. Ob sie im Sommer nachgeholt werden können, ist noch nicht festgelegt. Die Fahrrad-Reparaturkurse, Codieraktionen und Stammtische im März und April entfallen ersatzlos, der ADFC-Infoladen in Friedrichshafen bleibt vorerst geschlossen. Von den Absagen sind auch die Radtouren im April betroffen.

Wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus hat sich der VdK-Ortsverband Tettnang zu einer Absage der für den Samstag, 28. März, geplanten Mitgliederversammlung entschlossen, ebenso werden die monatlichen Treffen, Kaffeenachmittage und Stammtische bis auf weiteres nicht stattfinden. Man wolle die Mitglieder nicht verunsichern, achte und schätze damit aber die Persönlichkeit und Gesundheit der Mitglieder, sagt die Vorsitzende Helga Wandel. Sie freue sich auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen.

Der Förderverein des Elektronikmuseums Tettnang hat sich aufgrund der aktuellen Bedrohungslage durch das Coronavirus entschlossen, die für Montag, 16. März, geplante Jahreshauptversammlung 2020 zu verschieben. Es gibt noch keinen neuen Termin, aber es werde rechtzeitig informiert.

Die Spielgruppe Argental sagt den Basar rund ums Kind am Samstag, 28. März, in der Argentalhalle in Laimnau ab. Das Basar-Team bedaure das sehr, heißt es in der Meldung. Der nächste Basar finde am Samstag, 17. Oktober, statt. Die Nummernvergabe wird dann rechtzeitig bekannt gegeben. Aus organisatorischen Gründen müssen leider alle Verkäufer/-innen wieder neue Nummern beantragen.

Und auch der Freie Fanfarenzug Graf Anton sagt seine Proben bis auf Weiteres ab.