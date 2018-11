Diese Nordmanntanne schmückt nun den Rathausplatz

Rund zwölf Meter hoch und 2,5 Tonnen schwer ist der Weihnachtsbaum, den Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Tettnang am Freitag vor dem Rathaus aufgestellt haben. Vor 40 Jahren soll die stolze Nordmanntanne einmal eine Kübelpflanze gewesen sein. Danach hat sie dessen Besitzer in seinem Garten an der Schöneckstraße eingepflanzt und wachsen lassen. Bis heute. Ein 60 Tonnen schwerer Mobilkran musst anrücken, weil die Tanne mehr als 30 Meter von der Zufahrt entfernt stand. Damit der Baum an den Haken gehängt werden konnte, mussten sogar Gewichte mitgebracht werden, die dann auf dem Kran montiert wurden. Durch die Stadt in Richtung Rathausplatz ging es dann mit Polizeibegleitung, wo der Baum dann auch schnell einen sicheren Stand gefunden hat.

Am Montag beginnen die Mitarbeiter des Bauhofs mit dem Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung und Mitte der Woche folgen die restlichen Bäume. Alle Weihnachtsbäume sind übrigens Spenden von Privatpersonen, sagt Bastian Eberl vom städtischen Bauhof. „Wir haben keine Bäume eingekauft“, sagt er.